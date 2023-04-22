影／高空盪鞦韆比技藝拚膽識 全台獨嘉鞦韆節觀眾驚呼連連

全台獨「嘉」，傳承超過200年的嘉義市鞦韆節，上午在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，不同年齡及世代的選手在12公尺高的鞦韆架上比技藝、也比膽識，現場觀眾驚呼連連。

鞦韆節因疫情停辦2年，去年恢復，今天玄天上帝聖誕千秋辦鞦韆節，廟方遵照古法搭設竹製競技鞦韆架，高12公尺，使用藤蔓捆紮、沒有使用釘子與螺絲，竹子是專業團隊從山裡仔細挑選、經特殊工藝製作，代代相傳。

「搖上去！再創高峰，水平搖盪」，選手擺盪鞦韆，有時接近旁邊3層樓高，最高紀錄14公尺，選手繫綁安全帶防意外，觀眾眼睛盯著選手鞦韆往上往下，心情起伏，主持人帶頭吶喊加油，氣氛熱烈。廟埕還有鑽神轎腳祈福活動，信眾排隊依序跪趴地上鑽轎腳。

市府民政處長林家緯代表市長黃敏惠出席，議長陳姿妏及多位議員到場，市府記錄製播「鞦韆節由來」及「鞦韆架架設技法」等節目，鞦韆節不只是民俗活動，也是體育競技，具文化傳承和教育的意義。讓教育意義更加彰顯，

相傳高空盪鞦韆活動源自清朝先民來台開墾，嘉市下路頭地區瘟疫氾濫，村民祈求玄天上帝保佑，奉神意搭設鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫果真消除。此後每逢閏年玄天上帝誕辰舉辦酬神祭典時舉辦，至2008年市府發展宗教觀光擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理。