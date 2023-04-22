迎518國際博物館日 故宮南院推「美好生活節」今登場

迎接518國際博物館日，故宮南院除當日免費入館，也在今天起至5月底止，推出「南院美好生活節」規畫講座、書展及文化體驗等工作坊，邀民眾一同共創激盪，提升生活的質感。

故宮南院於5月10日邀請書畫文獻處長林麗江，分享「中國山水畫起源」；5月18日由前書畫文獻處研究員許郭璜，講述「漁父與採菱」及「歷代花鳥賞析」，帶領大家認識古代生活美學，2場講座均免費參加。

另需上南院官網報名的活動，包括5月6日及5月31日適合親子參加的「小故宮繪本時光」說故事及手作課程；5月21日教作環保編織袋；5月27日木作多寶格工作坊。

故宮南院表示，今年518國際博物館日主題為「博物館、永續性與健康福祉」，強調，博物館在人類生活的永續發展中扮演關鍵角色；即日起至5月22日止，於故宮南院臉書粉專貼文及分享照片，有機會獲得最佳人氣及幸運兒獎。詳細資訊請上官網查詢。