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他的烏克蘭車輪餅大賣 除了厚度還有顏色

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
每個車輪餅８公分大，饀料飽滿。記者李宗祐／攝影
每個車輪餅８公分大，饀料飽滿。記者李宗祐／攝影

車輪餅是傳統小吃，由於入行門檻不高，市場上有許多車輪餅店家，要在這麼多同性質店家中殺出重圍，就要在口味、品質等地方與眾不同；8年前邱偉誌踏入車輪餅市場，原本只是在路邊擺攤，由於口味上推陳出新，逐漸有批擁護者，是嘉義地區第一個將冰淇淋融入車輪餅；俄烏戰爭爆發，推出烏克蘭車輪餅更是造成轟動。

41歲邱偉誌說，自己學的是資料處理，踏入社會的第一份工作是飲料店工作，多年後產生職業倦怠，休息一段日子後，想從做吃的創業，後來決定車輪餅，因為可能性大、可加入多樣的食材，南來北往蒐集資料自行摸索製作，8年前開始在垂楊路擺攤，邊做邊學，當中的「欲罷不能」黃金流沙車輪餅推出後受到消費者青睞，將港式黃金流沙餡料加入，考量流沙餡比較油，在調整餡料和車輪餅皮後，找到雙方融和的比例調配，能吃到車輪餅皮的酥脆也能嘗到獨家研發的黃金流沙美味。

台灣地區夏季氣候比較長，開業第4年他又試著將冰淇淋作為餡料加入車輪餅內，經過不斷的嘗試推出後也是受到消費者歡迎，是嘉義地區首家有冰淇淋口味的車輪餅。也曾推出限量榴槤口味的車輪餅，顯見他的不斷嘗試創新。

除了在口味上的推陳出新，去年俄烏戰爭爆發時，他順勢推出烏克蘭車輪餅，除了利用天然食材調成代表烏克蘭國旗藍黃相間的餅皮顏色外，以布丁作餡料，因為音似俄國總統「普亭」，一度造成熱門話題，同樣大賣。

店內車輪餅有傳統古早經典口味，包括以台灣紅豆為主的紅豆、大甲芋頭、70%的巧克力等，另外有創新口味的港式黃金流沙、花生John、藍莓乳酪等等，還有飲料供選擇，市面上車輪餅約4～5公分，這裡的車輪餅有8公分，價格比市面高，相對地消費者會吃到飽滿餡料與美味，曾創日銷1萬顆佳績。

去年他租下民生北路舊市府對面木造舊屋作為店面，維持嘉義市木都特色，裡面陳設黑膠片、老式收音機還有令人懷念的電玩機台，呈現車輪餅店家另外不同風格。

幾天前，嘉義一家老牌車輪餅貼出停業告示，令不少嘉義人不捨，邱偉誌在底下留言，「接下來交給我們！」，他說，「…可以經營3、40年的店家真的很了不起，所以除了Shout out他們，沒有別的意見！以後只會更努力，更認真，把每顆餅都變得好吃，沒有想要超越誰，如果有，也只想超越自己，前輩們辛苦了，接下來，交給我們吧～～」

去年俄烏戰爭爆發時，順勢推出烏克蘭車輪餅，炒熱話題。圖／翻攝店家網頁
去年俄烏戰爭爆發時，順勢推出烏克蘭車輪餅，炒熱話題。圖／翻攝店家網頁
慢慢享車輪餅將傳統小吃翻新口味創造佳績。圖／翻攝畫面
慢慢享車輪餅將傳統小吃翻新口味創造佳績。圖／翻攝畫面
去年租下具有嘉義木都特色的店面。記者李宗祐／攝影
去年租下具有嘉義木都特色的店面。記者李宗祐／攝影
邱偉誌（右二）於８年前創業，在車輪餅口味上推陳出新。記者李宗祐／攝影
邱偉誌（右二）於８年前創業，在車輪餅口味上推陳出新。記者李宗祐／攝影
將傳統小吃翻新口味創造佳績。記者李宗祐／攝影
將傳統小吃翻新口味創造佳績。記者李宗祐／攝影

嘉義 俄烏戰爭 冰淇淋

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