冷鏈技術加值 雲林蔬菜搶攻新加坡市場

雲林縣長張麗善今天表示，透過全程冷鏈技術，首度將10種短期葉菜類蔬菜以船運方式出口新加坡，27日起與當地連鎖超市合作舉辦台灣蔬菜節，為台灣蔬果打開國際市場。

雲林縣農業處今天舉辦「台灣蔬菜節-雲林良品週記者會」，張麗善、農業處長魏勝德和多家廠商出席，要把雲林良品介紹給全世界，並透過與國外市場交流，持續開拓新興市場。

張麗善表示，雲林是台灣糧倉、蔬菜大縣，國內市場每3把蔬菜就有1把來自雲林，且雲林農業產值超過新台幣850億，居全國之冠。

張麗善說，雲林短期葉菜類蔬菜透過全程冷鏈技術，首度前往新加坡展售，除了與連鎖超市合作，推出台灣蔬菜節外，也會參加新加坡國際食品展開幕典禮，讓大家認識雲林出產的蔬果是最棒、最優質的農產品。

張麗善指出，近年來持續耕耘新加坡及馬來西亞等東南亞市場，除了蔬菜外更包含文旦、茂谷柑、柳丁等果品，去年累計出口超過300公噸雲林蔬果，獲得當地的熱烈好評迴響，對拓展當地市場充滿信心。

雲林縣府希望藉由台灣蔬菜節行銷活動，把台灣家庭日常生活中食用的生鮮蔬菜，推展到新加坡家庭日常生活中，提高雲林蔬果在新加坡市場佔有率。