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拚國際能見度出奇招 雲林一張主視覺拿下設計屆奧斯卡大獎

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林國際偶戲節拚國際能見度出奇招，連續3年與三金設計師顏伯駿合作，年年打造全新主視覺。圖／雲林縣政府提供
雲林國際偶戲節拚國際能見度出奇招，連續3年與三金設計師顏伯駿合作，年年打造全新主視覺。圖／雲林縣政府提供

雲林國際偶戲節拚國際能見度出奇招，連續3年與三金設計師顏伯駿合作，年年打造全新主視覺，拿下多項國際設計獎項，近日再度拿下德國iF設計獎，大幅增加偶戲節的能見度，雲林縣長張麗善表示，此次獲獎對團隊來說是莫大的鼓勵，全台第一座布袋戲傳習中心即將在雲林完工，期待全世界看見雲林的文化軟實力。

2021年雲林國際偶戲節主視覺及CF榮獲2022金點設計獎標章、第16屆IDA銀獎與青銅獎的肯定，近日再添佳績，獲得iF設計獎，縣府文化觀光處長陳璧君表示，雲林國際偶戲節從2020年與三金設計師顏伯駿合作，2020年主視覺就獲得《Shopping Design》Taiwan Design BEST 100-年度設計獎肯定。

2021年主視覺及CF榮獲2022金點設計獎標章、第16屆IDA銀獎與青銅獎的肯定、今年再度拿下有設計界奧斯卡稱號iF設計獎，大大增加國際能見度。

設計師顏伯駿表示，這3年為雲林最重要的文化慶典偶戲節操刀主視覺，從2020年男神時代重組布袋戲男神們的角色亮點，到2021年武林天下現代插畫交集偶戲經典角色，2022年則以轟動武林，拆解傳統藝術多種元素，強化傳統藝術無限放大的可能性，都緊扣節慶精神，以多元的視覺藝術型態表現大家心目中的布袋戲。

陳璧君表示，近年縣府辦理北港燈會、雲林國際偶戲節等老字號的節慶活動，除在內容、節目規畫上創新，也透過參加國際賽事提高節慶活動能見度，及打造年輕化品牌印象，逐步獲得青年族群的青睞，國際大小獎不斷，也是對團隊最好的肯定。

縣長張麗善表示，雲林縣是布袋戲的故鄉，有完整的布袋戲產業鏈，而且縣內的布袋戲團在布袋戲流派各具代表性，縣府長年辦理雲林國際偶戲節，甚至興建全台第一座布袋戲傳習中心，為的就是讓台灣的布袋戲能與世界接軌，未來會持續落實國際交流，穩扎穩打把布袋戲推向國際的每一步。

2021年雲林國際偶戲節主視覺榮獲2023iF設計獎。圖／雲林縣政府提供
2021年雲林國際偶戲節主視覺榮獲2023iF設計獎。圖／雲林縣政府提供

布袋戲 雲林

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