頂級絲瓜拍賣每公斤70元 雲林斗六要招待民眾品嘗

雲林縣斗六市絲瓜專區因土壤肥沃，加上管理技術得當，生產的絲瓜肥美多汁，有「LV頂級翠玉絲瓜」的美名，上月產量青黃不接，拍賣價格一度飆漲到每公斤70元高價，近日量產才回穩，斗六市公所將於5月6日舉辦絲瓜節，不僅要招待民眾品嘗美味絲瓜粥，並邀請名廚郭主義示範美味絲瓜料理秀。

斗六市長林聖爵說，斗六市絲瓜種植面積大約70公頃，因有肥沃土壤及乾淨水源，再加上瓜農們用心栽培，產出品質優良且瓜肉味美的翠玉絲瓜，素有「LV頂級絲瓜」的美名，深受消費者的青睞與喜愛。

斗六絲瓜產銷班長彭麗月說，3月受到缺水影響，絲瓜生長慢，產量青黃不接，拍賣市場一度飆出每公斤70元的價格，空窗兩周，近日產量逐漸回穩，平均每公斤價格約40幾元，是市場上的精品。

雲林縣長張麗善說，炎熱夏季正是品嚐絲瓜的好時機，不管煮粥、或是加入文蛤一起烹煮，簡單料理就能品嚐到絲瓜甘甜的好滋味，吃當季食在地，一定要來品嚐斗六頂級絲瓜。