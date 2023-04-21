鋒面降雨影響水溫 台南竹溪漂魚屍

台南市南區竹溪今天漂浮魚屍，市府已清除逾100公斤，魚種多是吳郭魚；水利局檢測水質正常，初步判斷可能是昨天鋒面降雨影響水溫變化，才造成魚群死亡。

台南市政府水利局告訴中央社記者，水利局委外人員今天凌晨巡檢竹溪時發現魚屍漂浮，多集中在法華橋往竹溪寺間的河段。水利局隨即就水質淨化廠放流水質採樣檢測，但各項水質正常，溶氧也達4.6mg/L以上。

水利局初步判斷魚群死亡，主因是台南久未降雨，昨天鋒面降雨使得河道擾動，水溫變化較大，影響魚群適應能力，才造成死亡。

水利局表示，委外廠商已開始清理竹溪魚屍，魚種以吳郭魚居多，體型介於10公分至25公分，目前已清除逾100公斤。

水利局人員說，近期氣候仍不穩定，將持續追蹤竹溪河道魚群狀況並及時清理。