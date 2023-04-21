阿里山轎篙筍旱災乾枯 長不出竹筍 連猴子都等著吃

轎篙筍是嘉義縣阿里山特有產品，分布海拔1000公尺以上高山，近來受旱災、竹簇葉病影響，大片竹葉枯黃，就連竹筍也長不出來，農民預估減產8成，僅存竹筍也有獼猴在旁虎視眈眈，損失相當慘重；縣府表示，已啟動天然災害救助，每公頃補助4萬1000元。

里加合作社理事長汪建光說，阿里山鄉里加村年產25萬公斤轎篙筍，去年產地價每公斤35元，今年沒有雨水，竹子又染病，今年產量預估減少8成，成片變黃災況嚴重，旱季動物找不到東西吃，轉向人類作物，以前猴子不吃轎篙筍，現在連猴子都在旁邊等著吃。

汪建光也說，轎篙筍受竹簇葉病危害情況愈來愈嚴重，已從高海拔1200至1500公尺，已蔓延至海拔1000公尺，今年加工廠因無筍，到現在都還沒開工，轎篙筍染病、乾旱災損嚴重，若要重新種植，也無年輕人願意返鄉耕耘，未來轎篙筍恐消失匿跡。