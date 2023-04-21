嘉義市模範勞工表揚 連4年營利事業銷售額創新高黃敏惠感謝勞工
勞動節將近，嘉義市政府上午在船老大餐廳表揚56位模範勞工，市長黃敏惠頒獎得獎者，向無名英雄及辛苦家人致敬，她說，去年全市營利事業銷售額2776億4669萬1000元，寫下連4年新高紀錄，與勞工朋友共同寫歷史，作伙拼未來，為繁榮美好嘉市打拚。
5月勞工月，市府推出系列活動慶祝51勞動節，邀請勞工朋友進戲院欣賞電影，辦理免費體驗運動課程及健康諮詢，辦理勞動權益課程，讓勞工放鬆身心充電。
得獎模範勞工各行各業，議長陳姿妏及多位議員到場祝賀，照顧服務員工會推薦的70歲陳亮圻，是受獎年紀最長者，從事醫院照顧23年，愛心耐心獲家屬肯定，陳亮圻說，目前照顧失智症阿嬤，家人都在美國，每天視訊關心阿嬤身體，家屬感謝她將阿嬤當家人。
木工工會推薦羅耀裕，熱心協助政府辦活動，樂善好施，公益活動不落人後，他說，從事木工裝潢，假日擔任社區巡邏義工，負責守望相助勤務及社區安全，遇噪音違規車輛通報員警處理，積極參與公益，幫助更多需要幫助的人。
黃敏惠說，3年多疫情對生經濟造成衝擊，但嘉市營利事業銷售額不斷突破紀錄，去年2776億4669萬1000元寫下連4年歷史新高紀錄，顯見嘉市政帶動經濟成果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言