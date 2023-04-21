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嘉義市模範勞工表揚 連4年營利事業銷售額創新高黃敏惠感謝勞工

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府上午在船老大餐廳表揚56位模範勞工，市長黃敏惠頒獎得獎者，向無名英雄及辛苦家人致敬。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在船老大餐廳表揚56位模範勞工，市長黃敏惠頒獎得獎者，向無名英雄及辛苦家人致敬。圖／嘉市府提供

勞動節將近，嘉義市政府上午在船老大餐廳表揚56位模範勞工，市長黃敏惠頒獎得獎者，向無名英雄及辛苦家人致敬，她說，去年全市營利事業銷售額2776億4669萬1000元，寫下連4年新高紀錄，與勞工朋友共同寫歷史，作伙拼未來，為繁榮美好嘉市打拚。

5月勞工月，市府推出系列活動慶祝51勞動節，邀請勞工朋友進戲院欣賞電影，辦理免費體驗運動課程及健康諮詢，辦理勞動權益課程，讓勞工放鬆身心充電。

得獎模範勞工各行各業，議長陳姿妏及多位議員到場祝賀，照顧服務員工會推薦的70歲陳亮圻，是受獎年紀最長者，從事醫院照顧23年，愛心耐心獲家屬肯定，陳亮圻說，目前照顧失智症阿嬤，家人都在美國，每天視訊關心阿嬤身體，家屬感謝她將阿嬤當家人。

木工工會推薦羅耀裕，熱心協助政府辦活動，樂善好施，公益活動不落人後，他說，從事木工裝潢，假日擔任社區巡邏義工，負責守望相助勤務及社區安全，遇噪音違規車輛通報員警處理，積極參與公益，幫助更多需要幫助的人。

黃敏惠說，3年多疫情對生經濟造成衝擊，但嘉市營利事業銷售額不斷突破紀錄，去年2776億4669萬1000元寫下連4年歷史新高紀錄，顯見嘉市政帶動經濟成果。

嘉義市政府上午在船老大餐廳表揚56位模範勞工，市長黃敏惠（中）頒獎得獎者，向無名英雄及辛苦家人致敬。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在船老大餐廳表揚56位模範勞工，市長黃敏惠（中）頒獎得獎者，向無名英雄及辛苦家人致敬。圖／嘉市府提供
勞動節將近，嘉義市政府上午在船老大餐廳表揚56位模範勞工，市長黃敏惠頒獎得獎者，向無名英雄及辛苦家人致敬。圖／嘉市府提供
勞動節將近，嘉義市政府上午在船老大餐廳表揚56位模範勞工，市長黃敏惠頒獎得獎者，向無名英雄及辛苦家人致敬。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在船老大餐廳表揚56位模範勞工，市長黃敏惠（左）頒獎得獎者，向無名英雄及辛苦家人致敬。圖／嘉市府提供
嘉義市政府上午在船老大餐廳表揚56位模範勞工，市長黃敏惠（左）頒獎得獎者，向無名英雄及辛苦家人致敬。圖／嘉市府提供

阿嬤 家人 勞動節

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