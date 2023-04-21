黃偉哲提前老人健保免費 綠肯定 藍嗆：為賴清德選總統

台南市議會民進黨團表示，上月第二次臨時會建議市府比照其他五都，要求65歲以上長者免繳健保費，肯定市長黃偉哲今天市政會議盡快確定補助65歲以上長者健保費；國民黨團也說欣喜黃偉哲聽到民意給予善意，但仍嗆說之前都說沒錢因賴清德要選總統就有錢，也堅持「不排富」。

民進黨團表示，65歲以上長者以及55歲以上原住民，因為屆齡退休之後收入銳減，有些經濟較為弱勢的長者，需要依靠子女來贍養，健保費也都是子女在繳，減輕長者的負擔同時也是減輕子女的負擔，並讓即將退休的市民朋友可以期待退休後政府給予的保障。

民進黨團說，17日議會將召開第一次定期會，開議前的市政會議，肯定市長黃偉哲在定期會開議決定全額補助長者健保費，讓台南跟上其他五都的腳步，平衡台南長者的心理。

國民黨團書記長蔡育輝則說，國民黨團一路走來，始終立場堅定地為台南老人爭取健保全免的福利，但賴清德兩任市長任內說沒錢，黃偉哲市長去年開始善意回應，不排富的發放老人1千元健保補助，並將於3年內逐年補足，黨團肯定黃偉哲市長的努力，但希望市府非法定社會福利項目能的補足能維持一貫性，就是「不排富」，

蔡育輝說，台南市府一年總預算就一千多億，國民黨團為防人民血汗錢被浮編亂花，一直都強力監督預算希望錢花在刀口上，現在台南市府告知老人健保全免將在今年一次到位，面對這樣的預算突襲，黨團既喜又憂，喜的是台南老人終於不會差人一等，能跟其他五都老人一樣健保全免，憂的是本來3年逐年編足，現在一步到位錢從哪裡來？

蔡育輝指出，與前兩年度比較，市府刪了農業局、地政局農水路23.5%預算，以及多個局處的預算，黨團要求恢復被刪除預算，且老人健保補助不排富是議會通過的補助項目，堅持不得排富。

他還嗆說，分3年逐年補足老人健保補助費，是黃偉哲的公開政策，現在賴清德要選總統，原來叫窮的台南市政府突然有錢了。