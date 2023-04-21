保存技術大突破 台灣蔬菜首度坐船到新加坡搶攻市場

過去台灣葉菜類蔬菜受限保存條件、運輸成本等影響，出口不易，雲林縣政府與宜捷威科技攜手合作，透過全程冷鏈技術，首度將10種葉菜類以船運方式出口到新加坡，將在當地最大超市職總平價超市舉辦為期一周的台灣蔬菜節，縣長張麗善表示，這是首次突破保存技術拓展葉菜外銷市場，有機會為台灣帶來龐大的出口商機。

雲林縣政府今舉辦記者會為4月27日「尚青蔬菜啟航新加坡 台灣蔬菜節－雲林良品周」熱身宣傳，農業處長魏勝德表示，縣府攜手新加坡最大超市職總平價超市（NTUC FairPrice），舉辦為期7天的台灣蔬菜節，將雲林優質的紅蘿蔔、高麗菜、西洋芹、迷你彩椒、五彩蘿蔔、彩椒、聖女小番茄、黑木耳、秀珍菇、香菇、白玉苦瓜、小松菜、青江菜、蚵白菜、齒葉白菜、菠菜、芥藍菜、日式茼蒿、甘藷葉、空心菜等品項推上新加坡的超市架上，讓當地消費者品嘗來自雲林優質的新鮮蔬菜產品。

雲林縣是台灣重要的蔬菜產地，近年來持續耕耘新加坡及馬來西亞等東南亞市場，去年已累計出口超過300噸雲林蔬果，獲得當地的熱烈好評迴響，這次雲林蔬菜到新加坡展售，是首次突破保存技術拓展至葉菜類品項。

魏勝德表示，突破保存技術的關鍵，要感謝宜捷威科技公司在雲林投資設置3千多坪的外銷理集貨包裝廠，讓蔬菜採收後直接進入冷鏈系統，從包裝一直到抵達新加坡，全程都有冷氣恆溫維持蔬菜鮮度。

宜捷威科技公司總經理林延蓉表示，這次蔬菜出口最大的意義是不僅全程冷鏈，維持品質，且是透過船運方式送到新加坡，並直接配送到當地超市，雖然船期約8、9天時間，但到新加坡仍有一周的銷售期，因為是船運，運輸費用比較便宜，當地消費者可以平實的價格品嘗雲林蔬菜。