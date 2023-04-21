跟上其他5都腳步 台南7月起補助長者健保費用
台南市長黃偉哲今天宣布，台南市7月起將在排富條件下，對65歲以上長者及55歲以上原住民補助健保費用，每人每月最高額度826元。這個政策也讓台南跟上其他5都的腳步。
黃偉哲今天在市政會議宣布，台南市7月起在排富條件下，補助65歲以上長者及55歲以上原住民健保費用，全市符合資格對象都可受惠。
黃偉哲說，這是回應市民期待，在遵守財政紀律前提下，市府今年已將青銀福利、便捷交通、清廉勤政三大施政方向逐一落實。
台南市政府社會局告訴中央社記者，台南市補助健保費用的排富條件和高雄、台中一樣，必須是綜合所得稅率未超過5%。
社會局發布新聞稿指出，台南市65歲以上長者或55歲以上原住民，設籍滿1年，將獲得健保費用補助，每人每月補助最高額度新台幣826元。健保費將由市府直接向健保署繳納，省錢又省力。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言