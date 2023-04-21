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跟上其他5都腳步 台南7月起補助長者健保費用

中央社／ 台南21日電

台南市長黃偉哲今天宣布，台南市7月起將在排富條件下，對65歲以上長者及55歲以上原住民補助健保費用，每人每月最高額度826元。這個政策也讓台南跟上其他5都的腳步。

黃偉哲今天在市政會議宣布，台南市7月起在排富條件下，補助65歲以上長者及55歲以上原住民健保費用，全市符合資格對象都可受惠。

黃偉哲說，這是回應市民期待，在遵守財政紀律前提下，市府今年已將青銀福利、便捷交通、清廉勤政三大施政方向逐一落實。

台南市政府社會局告訴中央社記者，台南市補助健保費用的排富條件和高雄、台中一樣，必須是綜合所得稅率未超過5%。

社會局發布新聞稿指出，台南市65歲以上長者或55歲以上原住民，設籍滿1年，將獲得健保費用補助，每人每月補助最高額度新台幣826元。健保費將由市府直接向健保署繳納，省錢又省力。

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