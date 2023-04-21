危險石座溜滑梯重見天日 他里霧埤公園還要蓋這個

雲林縣斗南鎮他里霧埤公園石座溜滑梯，前年底因有民眾反映「太彎、太滑」，經鎮公所與設計公司加強梯道阻力後已通過檢驗，近日提報複後即會重啟開放6至12歲孩童使用；縣府今也和地方一起種下光蠟樹、桃金孃、櫸木等千株樹苗，美化公園綠地。

他里霧埤公園位在縣道158甲、158乙線及台78線快速道路高架橋下方，斗南鎮長沈暉勛說，水利署水域環境改善補助，共斥資約2500萬元整修吊橋、環境改造及植栽綠美化、興建遊憩設施、廁所等設施，2021年9月完工。

不過該公園裡的石座溜滑梯，因有許多親子使用時發現速度很快、緩衝力低，更曾有人跌倒受傷，擔心再玩出意外，建議公所改善。

沈暉勛表示，公所工務課與設計公司研議後，確認彎道幅度不需調整，以增加溜滑梯梯道摩擦力及阻力為主，降低安全風險，目前已完成改善，複驗後就會再開放。

適逢明天是世界地球日，副縣長謝淑亞今率重光國小師生、縣府計畫處人員及多名地方人士等，在腹地約3公頃的公園綠地栽種光蠟樹、九芎、桃金孃、櫸木、厚葉石斑木等近千株台灣原生種樹木，另贈社區、村里約200株苗木，落實「植樹造林生活化」。

雲林縣府規畫「1鄉鎮1樂園」，沈暉勛說，斗南鎮沒有任何1座共融公園，經過爭取，縣長張麗善同意在他里霧埤打造「共融樂園」，分2年補助5000萬元引進相關設施設備。