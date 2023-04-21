防暴雨釀災 嘉市下水道側溝清淤 發現這些東西最多

昨天最強梅雨，未對嘉義市造成淹水災情，但1小時強降雨仍讓多處低漥區積水，市民飽受驚嚇，汛期將至，市府工務處、環保局加強巡查區域排水、雨水下水道、側溝，排定清淤計畫，清除發現阻礙水流東西，以沉沙、細沙、油垢、破舊水溝泥土最多。

因應極端氣候挑戰，市府召開防汛整備會議，全面盤點防汛人力、機具、材料，做好各項防汛整備工作，為提升轄內防洪效能、確保排水系統暢通，截至目前，區域排水清淤長度1萬9110公尺，清淤土方計75立方公尺、清疏609輛車雜草、雜物；雨水下水道清淤長度1882公尺，清淤土方422立方公尺，清除東西以沉沙、細沙最多。

市府工務處長蘇文崎率員巡查興業西路 (上海路至南京路)雨水下水道清淤，確認狀況良好，昨天上午瞬間強降雨，眾人見證雨水下水道排水順暢，蘇文崎感謝廠商作業人員在下水道惡劣環境辛苦清淤，治水「不只治標，更要治本」，提升區域排水能力及加速清淤是防汛重點。

蘇文崎表示，每年擬清淤計畫投入大量人力及經費執行，清淤後可提高雨水下水道通洪能力，減少路面積淹水情況，防止水患，更重要的是全員防汛，呼籲市民配合防汛，將家戶排水溝淤積物清除，移開洩水口遮蔽物，一起防災。