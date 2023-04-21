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快速設站達124處 台南YouBike2.0E電輔車上線加入服務

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市YouBike2.0再增10站，YouBike2.0E電輔車同步上線。圖／台南市交通局提供
台南市YouBike2.0再增10站，YouBike2.0E電輔車同步上線。圖／台南市交通局提供

台南市公共自行車YouBike 2.0自上線服務近2個月，已經累計超過20萬人次使用，市民朋友殷殷期盼的YouBike 2.0E電輔自行車，於今天中午起加入服務，首批有90輛YouBike 2.0E正式上線營運，另配合2.0E加入服務，同步再開放10處站點，總數達到124處，並於已開放的1處站點增柱。

交通局長王銘德表示，YouBike2.0E電輔車利用電力輔助可以讓騎乘的民眾更省力，尤其對於年長者或觀光客可以更加方便於市區移動，且YouBike 2.0E與既有的YouBike 2.0共用停車柱、借還方便，滿電時可騎乘80公里，時速最高可達25公里，若超過會停止電力輔助，民眾使用時可多留意。

交通局指出，YouBike 2.0E提供更省力的騎乘體驗，上線費率為前2小時每30分鐘20元，第3小時起(即滿2小時後)每30分鐘40元，為鼓勵民眾使用，YouBike 2.0E前30分鐘由台南市政府補助10元，民眾只需自付10元，補助優惠至112年12月31日止；倘為市民朋友使用市民卡租借，YouBike 2.0E可享第一個30分鐘免費，第二個30分鐘起全時段每30分鐘補助10元，補助優惠到112年12月31日止，歡迎市民朋友多加利用。

這次增加的站點計有東區1處為成大會館；北區1處為小東公園；安南區1處為台江國家公園遊客中心；中西區3處為西湖公園、台南生活美學館(府前路)及萬昌街停車場；安平區4處為永華文平、健康國平西、金城國中及怡平公園；並於東區崇明路停E6增設車柱，以滿足民眾期待及借還車需求。

想得知台南YouBike 2.0的站點資訊，可至微笑單車官方網站或下載官方APP(YouBike 2.0)查詢，有關台南市公共自行車的建置情形，也可持續關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁，而在使用上有任何的問題，也可上YouBike官網查詢或撥打24小時客服專線(06-3009966)，將有專人服務。

台南市YouBike2.0再增10站，YouBike2.0E電輔車同步上線。圖／台南市交通局提供
台南市YouBike2.0再增10站，YouBike2.0E電輔車同步上線。圖／台南市交通局提供
台南市YouBike2.0再增10站，YouBike2.0E電輔車同步上線。圖／台南市交通局提供
台南市YouBike2.0再增10站，YouBike2.0E電輔車同步上線。圖／台南市交通局提供

YouBike YouBike 2.0 台南

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