就業輔導往下 南市勞工局與台積電台南高工辦職業探索

台南市勞工局結合台積電慈善基金會將於5月6日在台南高工辦理「台南高中職人才就業x職業探索博覽會」，讓就業服務從校園紮根，給台南高中職學子更多元的職涯就業選擇。

勞工局為鼓勵青年朋友即早獲得實體面試經驗，除與大專院校合作辦理多場徵才活動及就業博覽會外，今年更與台積電慈善基金會合作主動走入高中職校，預計5月6日（周六） 在國立台南高工辦理「2023台南高中職人才就業x職業探索博覽會」活動，讓就業服務從校園紮根，給予台南高中職學子更多元的職涯就業選擇。相關資訊可至104人力銀行網站專屬網頁查詢。

活動當天除徵才活動，另開辦工作坊講座，提供家長、師長與學生等不同族群對職涯發展有不同的思維及規畫，也提供青年朋友職業災害及勞動基準法等法令諮詢服務，讓青年朋友在進入職場前能有職業安全及基本薪資，工時，休假等勞動權益概念，降低職場工作風險

勞工局長王鑫基表示，青少年將是引領國家、城市或社會的重要力量，市長黃偉哲非常重視青年就業問題，勞工局除積極開發職缺，爭取就業機會，辦理各種職業訓練、就業諮詢等服務外，也替青年朋友量身訂做推出各項就業服務措施。

勞工局職訓就服中心表示，除了提供青年專人個別化就業服務之外，去年共辦理逾400場徵才活動，提供逾10萬個工作機會，初媒率逾5成，並推出「職涯相談室」履歷健診暨職業適性診斷服務，提供青年朋友就業諮詢、履歷健診、CPAS職業適性診斷及職涯諮詢，協助了解個人求職未來發展方向，獲得許多求職者的好評。相關活動資訊與就業媒合諮詢可洽(06)6330820。