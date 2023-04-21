天熱蛇出沒！嘉義市博物館捕捉眼鏡蛇 路人驚見雨傘節險遭路殺

天氣炎熱，即將入夏，蛇出沒，嘉義市消防局幾乎天天接獲捕蛇報案，嘉義市義消組成的捕蜂捉蛇隊昨天在博物館，捕捉眼鏡蛇。高姓市民開車回家路中，驚見雨傘節；接連毒蛇出沒，消防局提醒市民注意，防範被蛇吻。

高姓市民說，昨晚回家路上，突然看到馬路上有一條會閃光的繩子，心想不會吧！又遇到了，下車後拿著鐵棍，用鐵棍攔下後方的1輛車後，就趕快趕雨傘節過馬路了。蛇不怕死，出來踅大街，他趕緊用鐵棍攔下後面車子，車內的駕駛嚇得半死。

捕蜂捉蛇隊統計，1個有33件捕蛇，最近2周捕抓7尾眼鏡蛇，驚蟄過後，蛇活動頻繁，呼籲民眾遇蛇切記勿驚擾、勿攻擊，通報相關單位處理；專家說，今年雨水少影響蛇食物鏈，住家附近出現蛇，多半與住家環境有關，如水溝暗渠濕氣較重、堆積雜物，容易引蛇躲藏。

若不幸遭蛇咬，趕快報119送醫治療，辨別毒蛇形狀、顏色及特徵，在離傷口5至10公分近心臟，用彈性繃帶或絲襪包紮患肢，讓患部低於心臟。與在平地相比，到山區賞花、登山，有較高遇到蛇的風險，預防蛇咬注意眼觀四面、耳聽八方、透過手杖打草驚蛇，穿長袖衣褲及包覆性鞋子、備妥明亮照明燈具。