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台灣首廟天壇推廣閱讀 贈送書籍與聯合報數位版給南一中

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
台南台灣首廟天壇與聯合報系共同舉辦「悅讀新世界」活動，致贈台南一中閱讀與寫作圖書，和聯合報數位版給師生。記者林伯驊／翻攝
台南台灣首廟天壇與聯合報系共同舉辦「悅讀新世界」活動，致贈台南一中閱讀與寫作圖書，和聯合報數位版給師生。記者林伯驊／翻攝

台南台灣首廟天壇與聯合報系共同舉辦「悅讀新世界」活動，贊助20本閱讀與寫作的圖書，加上「聯合報數位版」，今天致贈台南一中全校師生；台灣首廟天壇董事長徐國潤說，給孩子最好的閱讀素養教育，優質圖書絕對不可少。

台灣首廟天壇歷史悠久，是鄭氏時期祭天所在地，除了是府城信仰中心外，更致力公益活動，每年提供給台南市學子的清寒獎助學金超過300萬，嘉惠近千名學子；新冠肺炎疫情期間，也主動捐贈用餐隔板等防疫物資給包含台南一中在內的各所高中職。

鑒於數位時代「閱讀素養」備受重視，台灣首廟天壇特別與聯合報系合作，辦理「悅讀新世界」活動，捐贈閱讀與寫作圖書給各級學校；此次採買20本書籍包括「多采世屆fun手寫、「靈光一閃 創意如湧泉」、「江郎不才盡」、「寫作這一事 真正有意思」，更加上聯合報數位版的1年期定址案1組，可供15人同步使用。

台灣首廟天壇董事長徐國潤提到，主動捐贈優良讀物給各級學校，也希望台灣能成為一個終身學習社會；廟方表示，盼協助學生培養閱讀與思辨、表達與溝通的素養，並學習將知識應用在生活與未來的工作上，養成終身學習的習慣。

南一中今同時也頒發校友獎學金。台灣首廟天壇副董事長卓永崇，同時也擔任台南一中獎學基金會董事長，他提到，南一中校長廖財固為學校規畫十年卓越計畫，希望每一個進入一中的學生，不因經濟因素而失去接受菁英教育的機會，獎學基金會全力支持十年卓越計畫，每年提供給清寒和優秀學生的獎學金超過百萬。

廖財固回贈感謝狀給台灣首廟天壇與台南一中獎學基金會，致謝徐國潤董事長、卓永崇董事長與聯合報系對學子的關懷與照顧。未來將會努力集眾人之力，讓南一中榮耀永續，卓越永續。

台南台灣首廟天壇與聯合報系共同舉辦「悅讀新世界」活動，致贈台南一中閱讀與寫作圖書，和聯合報數位版給師生。記者林伯驊／翻攝
台南台灣首廟天壇與聯合報系共同舉辦「悅讀新世界」活動，致贈台南一中閱讀與寫作圖書，和聯合報數位版給師生。記者林伯驊／翻攝
台南台灣首廟天壇與聯合報系共同舉辦「悅讀新世界」活動，致贈台南一中閱讀與寫作圖書，和聯合報數位版給師生，校長廖財固（左二）致謝感謝狀給台灣首府天壇董事長徐國潤（右二）。記者林伯驊／翻攝
台南台灣首廟天壇與聯合報系共同舉辦「悅讀新世界」活動，致贈台南一中閱讀與寫作圖書，和聯合報數位版給師生，校長廖財固（左二）致謝感謝狀給台灣首府天壇董事長徐國潤（右二）。記者林伯驊／翻攝

南一中 台南 素養

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