九崴天然氣發電廠台南設廠引發抗爭 南市府聲明立場
九崴天然氣發電廠計畫在台南市安南區及安定區交界處設廠，下午在善化舉辦溝通說明會引發抗爭。有民眾與民代質疑「政府無能」、要求市府表態。市府發言人田玲瑚表示，市府立場非常清楚，已於今年1月19日明確表達市府將與所有市民站在同一陣線，若無獲得市民同意，市府不可能允許設廠，這個立場早已宣示，也不會改變。
九崴發電廠副總吳明竑表示，經審慎評估目前設廠地址最適合。周遭沒有密集住宅區且緊鄰南科與未來發展的用電量大增地區，最能發揮發電效益。但要在安南區、安定區辦說明會，向公家機關商借都借不到場地，才會移到鄰近的善化區。
市政府經發局表示，案件都還沒到市府，市府公開表達「與市民站在一起」，由民意決定。地方民意不同意是否也絕對不會支持。開會地點不適合，業者要自己想辦法。
九崴發電廠表示，門前因應環評委員要求完成四季對鳥類生態影響補件，目前還在進行夏秋兩季相關調查。要通過才能向市府提出相關申請。
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