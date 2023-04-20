嘉義市西區國民運動館興建工程決標簽約 2026年初營運

嘉義市西區全民運動館興建工程，比照東區國民運動中心，採統包工程採購，去年底上網發包，經4次流標，調整工程費增加工期，終於在3月完成評選，由永祥營造公司得標，日前完成決標訂約，預定今底前動土，2025年完工，2026年營運。

嘉市第一座東區國民運動中心2018年4月營運，為滿足全市運動民眾需求，市長黃敏惠積極向中央爭取在西區興建運動館，納入十大旗艦計畫-西區大發展的重大計畫目標。

西區全民運動館興建計畫2年前獲體育署核定，經費3.5億元，體育署補助2億元，因物料上漲及缺工缺料嚴重，為讓工程順利，市府追加預算到5.9億（工程費5.2億），獲議會同意，採分年追加預算辦理。

西區全民運動館預定地在劉厝里，鄰近228國家紀念公園，基地2.7公頃。運動館地上二層樓、地下一層，規畫8水道50公尺室內溫水游泳池，周圍設多功能水域設施（熱水池、冷水池、兒童池、水療池、男/女烤箱、男/女蒸氣室）。