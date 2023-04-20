快訊

整理包／2023大甲媽祖遶境 9天8夜行程路線、禁忌、交通管制一次看

持衝鋒槍尋仇！17歲少年當街開40多槍 扯出黑幫糾紛內幕

嘉義市西區國民運動館興建工程決標簽約 2026年初營運

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市西區全民運動館興建工程，比照東區國民運動中心，採統包工程採購，去年底上網發包，經4次流標，調整工程費增加工期，終於在3月完成評選，由永祥營造公司得標，日前完成決標訂約，預定今底前動土，2025年完工，2026年營運。

嘉市第一座東區國民運動中心2018年4月營運，為滿足全市運動民眾需求，市長黃敏惠積極向中央爭取在西區興建運動館，納入十大旗艦計畫-西區大發展的重大計畫目標。

西區全民運動館興建計畫2年前獲體育署核定，經費3.5億元，體育署補助2億元，因物料上漲及缺工缺料嚴重，為讓工程順利，市府追加預算到5.9億（工程費5.2億），獲議會同意，採分年追加預算辦理。

西區全民運動館預定地在劉厝里，鄰近228國家紀念公園，基地2.7公頃。運動館地上二層樓、地下一層，規畫8水道50公尺室內溫水游泳池，周圍設多功能水域設施（熱水池、冷水池、兒童池、水療池、男/女烤箱、男/女蒸氣室）。

瑜珈/韻律教室、全齡體適能訓練場、體適能區域、多功能活動教室、兒童體適能活動室、綜合球場（籃球場及羽球場）、桌球室、商業空間、休息室、會議室、更衣淋浴間、更衣室等等，樓地板面積2470坪。戶外規畫滯洪池景觀設施及平面停車場。

嘉市西區全民運動館設計模擬圖。圖／嘉市府提供
嘉市西區全民運動館設計模擬圖。圖／嘉市府提供
嘉市府教育處長林立生（左）與西區全民運動館得標廠商永祥營造公司鄧總經理簽約，討論興建期程。圖／嘉市府提供
嘉市府教育處長林立生（左）與西區全民運動館得標廠商永祥營造公司鄧總經理簽約，討論興建期程。圖／嘉市府提供
嘉市西區全民運動館設計模擬圖。圖／嘉市府提供
嘉市西區全民運動館設計模擬圖。圖／嘉市府提供

運動 嘉義 瑜珈 黃敏惠

延伸閱讀

光電怪獸跑進屏東原鄉部落 村民明赴縣府抗議要求撤銷

桃園工地兩勞工墜31米樓身亡 市府勞檢處：安全措施不足

大甲媽祖遶境起駕倒數 遠傳擴充300基站、80工程師待命

花東鐵路雙軌化動工 王國材：最快116年10月完工通車

相關新聞

黃偉哲扮最強代言人 40分鐘1萬6千顆關廟鳳梨銷售一空

台南關廟鳳梨名聲響亮，目前正值產季，台南市長黃偉哲今日化身代言人參加電視購物平台直播節目，銷售關廟金鑽鳳梨，直播40分鐘...

雲林降雨低窪地一度淹水 張麗善忙勘災

雲林縣沿海地區昨天出現強降雨，造成低窪社區因雨水來不及宣洩，造成短暫性淹水，東勢鄉程海村一度積水近30公分，才結束訪歐行...

雲林寄養爸媽看新聞揪心立大志 上天賜「小女兒」作伴

雲林縣民林進財、張惠釵17年前在電視上看見一則兒童受虐新聞，立志成為寄養爸媽照顧無依無靠的兒童，至今2人已照顧過14名孩...

南市議員要求1校1間「性別友善廁所」 教育局：逐步達成

今天是「性別友善教育日」，台灣基進台南市議員李宗霖呼籲市府落實建置「性別友善廁所」，讓多元性別有更自在的友善空間。李宗霖...

台西養殖區飄來不明落塵 環保局和六輕採樣追查

雲林縣台西鄉新興養殖區魚塭今天下午發現大量落塵，大批疑似黑灰的塵渣散落附近魚塭，趕緊通報雲林縣環保局和六輕衛環單位派員前...

6都以外哪裡最宜居？網一面倒力推「這縣市」：該有的都有

嘉義市城鄉兼具特色獲網友青睞，一面倒力讚是6都以外全台最宜居的城市，日前有網友PTT發文詢問6都以外那個縣市最宜居？最多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦