南市立委初選「惠慧內戰」 掀網軍互控購豪宅

民進黨台南市立委初選賴惠員、郭貞慧間「惠慧內戰」 持續上演，賴惠員今下午開記者會指控對手郭貞慧花大錢買網軍，內容「一分真九分假」在網路不斷汙衊她。郭貞慧丈夫李退之回批，網路所提出資料和質疑，絕對有所本。雙方還質疑購買豪宅過程及與光電業者關係，依舊殺紅眼。

賴惠員下午由丈夫張志仁醫師陪同開「抓到了！郭貞慧花大錢買網軍」記者會，秀出遭點名的楊、吳等六人身分，抨擊內容「一分真九分假」，要求郭公開說明與這些人關係，不要閃躲實問虛答。

賴惠員話鋒一轉說，她和丈夫張志仁2016年購買「耘非凡」（南市東區）建案，丈夫從1989年行醫，以台灣醫生收入，買間3000萬不到房子，可供檢驗。

賴惠員說，郭貞慧這場初選花費規模，完全超越「總統級」；之前他們（指李退之、郭貞慧）稱當了14年公務人員，所以有能力購買3700萬元2戶頂樓豪宅。賴暗諷說，事實上夫妻倆還遭強制不續聘，換算後平均每年可賺263萬元，每月可存22萬元，真是生財有道。

賴惠員更抨擊對手漫天亂噴口水，抹黑她連買2戶；賴說，包括三等親在內若有，願無條件捐出，也要求對手兩間分別位於台南市中西區（福容ONE）及新營區（未來室）頂樓豪宅來源講不清楚，是否該比照辦理捐出來做公益？

賴惠員也意有所指說，「光電業者的錢，千萬不能拿」，不要把初選搞成「來源不明鉅款」堆出來的選舉。

李退之則回批，團隊在網路上所提出資料和質疑，絕對都有所本，人是真的，說的、傳的也都是真的，歡迎清查。至於其他對賴惠員本人及其團隊鴨霸作風看不下去，自己跳出來的鄉民、網友，那可能有成千上萬不可計數。

李退之說，賴惠員自己和團隊也親身力推各種不實言論，賴惠員的網軍，從上次抹黑立委初選的前南市副市長顏純左後，手法越來越粗糙，這次甚至連藏鏡人都不當了，直接帳號切換，內文都不改。賴惠員每天抹黑別人是光電黑手，是不是害怕自己光電打手的身分被揭穿？