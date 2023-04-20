「生命中的溫情迴響」徵片開跑 助家屬走出喪親傷痛

嘉義市殯葬管理所去年舉辦生命教育徵片比賽，獲熱烈迴響，由「找個地方把我放下」拿下冠軍，片中側寫家屬在失去親人後，從糾結到放下的過程，勵志而溫馨；殯葬管理所今年再次舉辦生命教育徵片比賽，主題為「生命中的溫情迴響」，盼藉由柔軟溫情生命故事，喚醒重視生命議題。

民政處長林家緯說，今年生命教育徵片比賽主題為「生命中的溫情迴響」，公開徵集能夠帶來心靈療癒的優秀作品，讓人們在看到作品時，隨著劇情慢慢能夠面對悲傷，重新出發、過好生活，期待看到嶄新觀點撫慰人心，讓家屬以正向力量面對傷痛，找到情緒出口。

嘉義市殯葬管理所長盧春霖說，今年生命教育徵片比賽獎金可觀，第一名10萬元、第二名9萬元、第三名8萬元，佳作取10件各1萬元，總獎金有37萬元，報名日期自即日起至5月31日於報名網址：https://ac.starfavour.com/comso 報名。

盧春霖補充，年滿20歲之個人或團隊代表人均可報名參賽，團隊人數至多8人，但不含演出人員，報名資格審查及通知將在6月9日下午5點完成。參賽影片長度須在8分鐘以內，另須剪輯精華版2分鐘，均不含片尾，須在7月3日至7月31日下午5點前將作品上傳到報名網址。

另外，徵片比賽預計8月21日前公布成績，9月11日至9月22日擇日辦理頒獎典禮暨放映會，也舉辦生命教育論壇，所有得獎作品將在網路、電視媒體以及嘉義市殯葬管理所家屬休息區輪流播放，透過柔軟溫情的生命故事引導，喚醒社會重視生命議題。