黃偉哲扮最強代言人 40分鐘1萬6千顆關廟鳳梨銷售一空

台南關廟鳳梨名聲響亮，目前正值產季，台南市長黃偉哲今日化身代言人參加電視購物平台直播節目，銷售關廟金鑽鳳梨，直播40分鐘內完銷2000箱、共1萬6000顆關廟鳳梨。關廟區農會總幹事陳愛妹總幹事也一同到場熱力推銷，稱許黃市長代言台南農產品威力果然名不虛傳。

黃偉哲說，每年4月起正是台南鳳梨盛產的季節，關廟鳳梨生長在日照充足，排水良好的向陽山坡地，加上PH偏酸的紅砂土地理環境優勢下，造就色澤金黃、風味一絕、果肉細緻、甜酸比例最佳的台農17號金鑽鳯梨。

黃偉哲說，鳳梨是富含營養價值的水果，連鳳梨心都可以品嘗享用。黃偉哲現場還透露挑選鳳梨鮮果小撇步，嚴選輕敲「鼓聲」果實，即可吃到香氣濃、富含維生素C、B1及鳳梨酵素的健康優質好鳳梨。這次嚴選關廟鳳梨，外觀完整、果形端正，消費者要把握產季品嘗。

農業局表示，這次嚴選關廟鳳梨每箱10公斤約6至8顆，每顆果重平均1.5公斤以上，糖度測試在16至18度以上，冰鎮後食用肉質細緻，口中充滿酸甜清香，不咬嘴，為盛夏消暑聖品。

農業局說，行銷鳳梨除在國內通路佈局方面，也著手與知名業者合作，目前已經洽談全家便利商店霜淇淋、爭鮮集團、巨城購物中心、星級飯店酒店、知名紅茶店等，讓全台民眾都有機會品嘗到台南鳳梨的酸甜好風味。