雲林降雨低窪地一度淹水 張麗善忙勘災

雲林縣沿海地區昨天出現強降雨，造成低窪社區因雨水來不及宣洩，造成短暫性淹水，東勢鄉程海村一度積水近30公分，才結束訪歐行程回到雲林的雲林縣長張麗善，馬上穿上雨靴趕往勘災，針對部分社區排水不良將進行改善。

雲林縣長張麗善結束歐洲考察，今天上午才返抵雲林，即接獲通報，指雲林台西和東勢地區因豪雨淹水，隨即率領水利處長許宏博、消防局長林文山、新聞處長卓宜姿、行政處長陳志揚及縣議員吳蕙蘭、蔡永富、東勢鄉長張健福、程海村長吳振嘉、台西鄉長李文來等人前往東勢程海村社區與台西鄉五港村路利潭分線，視察淹水及排水。

張麗善表示，雲林目有設有138處淹水感知器，可透過手機APP即可掌握各地積淹水即時現況，昨天感知器測得東勢程海地區出現淹水近30公分，幸好強降雨來得急去得快，淹水很快就消退，未釀成災情，展現監測成效。

水利處長許宏博表示，昨天豪雨時間不長，但下得大又急，沿海地區包括北港、元長、土庫、西螺短時間降雨量都達30到約60mm/hr，傳出淹水狀況，所幸都約在一小時內消退，對於後續鋒面影響，縣府會密切觀測，確保安全。

東勢鄉長張健福說，經村民細說淹水情況，是因社區和重劃區交界一條農水路，不僅排水困難，急雨時大量積水還倒灌進社區，因此建議施設一條分洪道，用最短的路徑把排水延伸導入鄰近的馬公厝大排。