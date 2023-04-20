快訊

整理包／2023大甲媽祖遶境 9天8夜行程路線、禁忌、交通管制一次看

持衝鋒槍尋仇！17歲少年當街開40多槍 扯出黑幫糾紛內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林降雨低窪地一度淹水 張麗善忙勘災

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善才從歐洲考察回國，返抵雲林馬上前往淹水區勘災。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善才從歐洲考察回國，返抵雲林馬上前往淹水區勘災。記者蔡維斌／攝影

雲林縣沿海地區昨天出現強降雨，造成低窪社區因雨水來不及宣洩，造成短暫性淹水，東勢鄉程海村一度積水近30公分，才結束訪歐行程回到雲林的雲林縣長張麗善，馬上穿上雨靴趕往勘災，針對部分社區排水不良將進行改善。

雲林縣長張麗善結束歐洲考察，今天上午才返抵雲林，即接獲通報，指雲林台西和東勢地區因豪雨淹水，隨即率領水利處長許宏博、消防局長林文山、新聞處長卓宜姿、行政處長陳志揚及縣議員吳蕙蘭、蔡永富、東勢鄉長張健福、程海村長吳振嘉、台西鄉長李文來等人前往東勢程海村社區與台西鄉五港村路利潭分線，視察淹水及排水。

張麗善表示，雲林目有設有138處淹水感知器，可透過手機APP即可掌握各地積淹水即時現況，昨天感知器測得東勢程海地區出現淹水近30公分，幸好強降雨來得急去得快，淹水很快就消退，未釀成災情，展現監測成效。

水利處長許宏博表示，昨天豪雨時間不長，但下得大又急，沿海地區包括北港、元長、土庫、西螺短時間降雨量都達30到約60mm/hr，傳出淹水狀況，所幸都約在一小時內消退，對於後續鋒面影響，縣府會密切觀測，確保安全。

東勢鄉長張健福說，經村民細說淹水情況，是因社區和重劃區交界一條農水路，不僅排水困難，急雨時大量積水還倒灌進社區，因此建議施設一條分洪道，用最短的路徑把排水延伸導入鄰近的馬公厝大排。

對於地方的建議，許宏博表示，將與顧問公司整體調查及測量後再處理。隨後一行人在台西鄉五港村長凌飛龍陪同下，至台西鄉五港村路利潭分線會勘，了解當地積淹水問題並研商改善對策。

東勢鄉程海社區因急雨造成淹水。圖／雲林縣府提供
東勢鄉程海社區因急雨造成淹水。圖／雲林縣府提供
雲林縣長張麗善才從歐洲考察回國，返抵雲林馬上前往淹水區勘災，聽取說明淹水感知器發揮功效。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善才從歐洲考察回國，返抵雲林馬上前往淹水區勘災，聽取說明淹水感知器發揮功效。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善才從歐洲考察回國，返抵雲林馬上前往淹水區勘災，聽取說明淹水感知器發揮功效。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善才從歐洲考察回國，返抵雲林馬上前往淹水區勘災，聽取說明淹水感知器發揮功效。記者蔡維斌／攝影
程海村民建議將重劃區的水路直接引入馬公厝大排，以免淹水再發生。記者蔡維斌／攝影
程海村民建議將重劃區的水路直接引入馬公厝大排，以免淹水再發生。記者蔡維斌／攝影
東勢鄉程海社區因急雨造成淹水。圖／雲林縣府提供
東勢鄉程海社區因急雨造成淹水。圖／雲林縣府提供

淹水 雲林 張麗善 豪雨

延伸閱讀

籌建雲林美術館 張麗善赴歐洲取經

張麗善借鏡歐洲經驗 雲林首座美術館將落腳虎尾

張麗善率隊出國考察 出訪歐洲水利建設、文化藝術取經

遊客來了車卻無處安放 口湖民眾為「國際級景觀」請命

相關新聞

黃偉哲扮最強代言人 40分鐘1萬6千顆關廟鳳梨銷售一空

台南關廟鳳梨名聲響亮，目前正值產季，台南市長黃偉哲今日化身代言人參加電視購物平台直播節目，銷售關廟金鑽鳳梨，直播40分鐘...

雲林降雨低窪地一度淹水 張麗善忙勘災

雲林縣沿海地區昨天出現強降雨，造成低窪社區因雨水來不及宣洩，造成短暫性淹水，東勢鄉程海村一度積水近30公分，才結束訪歐行...

雲林寄養爸媽看新聞揪心立大志 上天賜「小女兒」作伴

雲林縣民林進財、張惠釵17年前在電視上看見一則兒童受虐新聞，立志成為寄養爸媽照顧無依無靠的兒童，至今2人已照顧過14名孩...

南市議員要求1校1間「性別友善廁所」 教育局：逐步達成

今天是「性別友善教育日」，台灣基進台南市議員李宗霖呼籲市府落實建置「性別友善廁所」，讓多元性別有更自在的友善空間。李宗霖...

台西養殖區飄來不明落塵 環保局和六輕採樣追查

雲林縣台西鄉新興養殖區魚塭今天下午發現大量落塵，大批疑似黑灰的塵渣散落附近魚塭，趕緊通報雲林縣環保局和六輕衛環單位派員前...

6都以外哪裡最宜居？網一面倒力推「這縣市」：該有的都有

嘉義市城鄉兼具特色獲網友青睞，一面倒力讚是6都以外全台最宜居的城市，日前有網友PTT發文詢問6都以外那個縣市最宜居？最多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦