嘉義市博物館有蛇出沒 義消花2分鐘解除危機

嘉義市博物館人員日前發現蛇皮，懷疑有蛇出沒，今天在一樓展覽廳看到蛇的蹤跡，立刻聯絡消防局，負責抓蛇的義消人員僅花2分鐘就抓到長30公分的眼鏡蛇，解除危機。

嘉義市消防局表示，今天下午1時許接獲博物館人員的報案，指稱館內有蛇出沒，立即派遣捕蜂捉蛇的義消人員前往執行勤務。

義消人員指出，館方人員日前在館內有發現蛇皮，當時已經關注蛇的蹤跡，今天早上開館時在一樓展覽廳看到蛇的蹤跡，全館總動員找尋，在下午1時許發現蛇藏身在展示櫃後方。

義消人員將展櫃搬開，僅花2分鐘即捕抓到長30公分的眼鏡蛇，解除危機。

義消人員比對捕捉到的眼鏡蛇和館方保留的蛇皮，確認是同一隻蛇，讓博物館人員及參觀人員放心不少。