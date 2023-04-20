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雲林寄養爸媽看新聞揪心立大志 上天賜「小女兒」作伴

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣寄養媽媽張惠釵（左）、寄養爸爸林進財（右）因一則兒童受虐新聞而成為寄養家庭，17年來照顧14名寄養童，獲今年度衛福部績優寄養家庭肯定。圖／雲林家扶中心提供
雲林縣寄養媽媽張惠釵（左）、寄養爸爸林進財（右）因一則兒童受虐新聞而成為寄養家庭，17年來照顧14名寄養童，獲今年度衛福部績優寄養家庭肯定。圖／雲林家扶中心提供

雲林縣民林進財、張惠釵17年前在電視上看見一則兒童受虐新聞，立志成為寄養爸媽照顧無依無靠的兒童，至今2人已照顧過14名孩童，有人順利返回親生家庭、有人出養、有人則至機構生活，目前夫妻倆照顧的2名幼童均有發展遲緩情況，溫柔的林爸爸、勤勞的林媽媽為了增加2童生活刺激，下了許多苦心找資源，也把家裡打掃得一塵不染，獲衛福部全國績優寄養家庭肯定，本周末將到台北受獎。

林進財從事土木工程行業，外型高大卻有一顆柔軟的心，喜愛陪孩子玩，也從不設限孩子「怎麼玩」，允許他們四處探索，自己則會在遠處觀看，適時介入；張惠釵則是相當活潑好客的家庭主婦，2人育有一名就讀大學的女兒，多年前因緣際會成了寄養家庭，接手照顧過14名兒童與青少年，2人實在太愛孩子，更因此收養一名寄養女童。

林進財、張惠釵目前照顧讀幼兒園中班的小家及小班的阿福，2童因發展遲緩，得每周跑醫院進行語言、認知與職能療育課程，寄養爸媽為此還在家中準備許多繪本、玩具陪同練習、玩樂，甚至還安排到宅治療師教導，對孩子的用心程度令人動容。

雲林家扶寄養社工雷雅惠說，林家家中的寄養童小家非常好動，常常不受長輩控制，林進財、張惠釵耐心觀察孩子特點，順應行為再適時引導糾正，更三天兩頭帶他們外出運動放電，在他人眼中可能是令人頭疼的孩子，如今是林家人的活寶。

林進財、張惠釵對寄養童的用心良苦，獲得衛福部全國績優寄養家庭肯定，本周日將北上中央接受表揚，2人喜出望外，謙虛直說「只是把孩子照顧好而已！」一路走來只想讓兒少有一個溫暖的家平安長大。

雲林家扶目前因虐待疏忽、照顧者入獄或經濟因素、疾病與身障者、藥酒癮等寄養童有36人，分別生活在32戶寄養家庭中，其年資5年以下11戶，5至10年9戶，10至15年7戶，15至20年6戶，20年以上3戶，包括受自身家庭因素、照顧條件不符，加上近年經濟、疫情等影響，退出比新進多，原定每年招募10戶，惟因審核條件嚴謹，實際通過的戶數並不多。

雲林縣寄養媽媽張惠釵（右）非常喜歡孩子，她與夫婿林進財已照顧過14名寄養童，親子相處技巧信手捻來。記者陳苡葳／攝影
雲林縣寄養媽媽張惠釵（右）非常喜歡孩子，她與夫婿林進財已照顧過14名寄養童，親子相處技巧信手捻來。記者陳苡葳／攝影
雲林縣寄養爸爸林進財（左）外型高大卻有一顆柔軟的心，喜愛陪孩子玩，也從不設限孩子「怎麼玩」。圖／雲林家扶中心提供
雲林縣寄養爸爸林進財（左）外型高大卻有一顆柔軟的心，喜愛陪孩子玩，也從不設限孩子「怎麼玩」。圖／雲林家扶中心提供
雲林縣寄養媽媽張惠釵（左二）與夫婿林進財17年前因一則兒童受虐新聞而成為寄養家庭，目前照顧2名發展遲緩的幼童。記者陳苡葳／攝影
雲林縣寄養媽媽張惠釵（左二）與夫婿林進財17年前因一則兒童受虐新聞而成為寄養家庭，目前照顧2名發展遲緩的幼童。記者陳苡葳／攝影

寄養家庭 雲林

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