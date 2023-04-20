台西養殖區飄來不明落塵 環保局和六輕採樣追查

雲林縣台西鄉新興養殖區魚塭今天下午發現大量落塵，大批疑似黑灰的塵渣散落附近魚塭，趕緊通報雲林縣環保局和六輕衛環單位派員前往採樣，養殖業者表示，這些黑塵是何物質，有沒有毒害也不清楚，他們擔心會影響魚塭的文蛤，已趕緊將浮在水面的汙渣抽除。

雲林縣環保局表示，目前落塵從何而來，是什麼物質形成的，將進一步化驗能知曉。六輕人員也表示，將待化驗報告出來後才能釐清。

台西養殖業者陳易成指出，今午他巡視魚塭時，發現水面浮現許多黑色灰塵，不知是否是有害物質，擔心影響池底文蛤，除用手撈除，因數量太多趕緊啟動抽水機，將浮在水面黑渣抽離。

台西鄉民代表陳文求獲知後，趕緊通報環保局和六輕管理部，縣府農業處也趕往了解，環保局和六輕今天下午馬上員前往採樣，環保人員說，目前仍無法確定黑灰來源及其成份，他們已在鄰近幾處魚塭採集池水將進行化驗，以了解落塵的範圍，釐清黑灰的成份。

業者說，他們魚塭距離六輕約僅一、兩公里，今午不知何故突然飄來這麼多落塵，使投下的餌料和黑灰混在一起，擔心養殖魚貝吃了出問題，落塵雖無立即性危害，但一段時間會沈到水底，可能會影響池底的文蛤生長，期待有關單位趕緊查明汙染源，以維護養殖安全。