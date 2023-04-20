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6都以外哪裡最宜居？網一面倒力推「這縣市」：該有的都有

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市城鄉兼具特色獲網友青睞，一面倒力讚是6都以外全台最宜居的城市。圖／嘉市府提供
嘉義市城鄉兼具特色獲網友青睞，一面倒力讚是6都以外全台最宜居的城市。圖／嘉市府提供

嘉義市城鄉兼具特色獲網友青睞，一面倒力讚是6都以外全台最宜居的城市，日前有網友PTT發文詢問6都以外那個縣市最宜居？最多網友直指嘉市，天氣好，電影院、醫院，大型連鎖店該有都有，生活機能佳，還有很多景點；而且東西便宜又好吃，房價親民。

類似問題去年也曾引發熱議，有網友在PTT列出包括「房價合理且物價平易近人」、「醫療普及加上社會福利好」、「交通方便，遊玩景點多」，以及「慢活的生活步調」等條件，詢問「台灣那個城市低調宜居？」

網友紛紛點出嘉市有設計良好、優質的綠地公園、市內大型醫院眾多、各品牌量販賣場進駐，當中不乏知名美式賣場等，是低調宜居首選城市。

市長黃敏惠感謝網友肯定，嘉市有優質教育、文化、醫療、長照服務，近來興起風格經濟讓城市更具魅力，就是這種「舒服到離不開」的幸福滋味，讓嘉市連續幾年榮獲「幸福城市」民調肯定，市府團隊會繼續努力，打造「世世代代好徛起，大大小小攏甲意」全齡共享、世代宜居幸福城市，歡迎大家返嘉、移嘉、駐嘉，一起來當「家己人」。

市府說，嘉市肩負雲嘉嘉醫療中心重責，每萬人口總病床數及醫事人員數均為全國第一，優質醫療資源，有將近52.83%就診民眾來自外縣市。嘉市是雲嘉南觀光休閒消費中心，疫情威脅仍吸引全球知名連鎖品牌相繼進駐。

市府積極搭建平台輔導青年創業，帶動老屋活化再利用，吸引青年返嘉、駐嘉，發揮人文軟實力，形塑在地風格經濟，讓觀光人潮不斷湧入，營利事業銷售額已連續四年創新高。

嘉義市城鄉兼具特色獲網友青睞，一面倒力讚是6都以外全台最宜居的城市。圖／嘉市府提供
嘉義市城鄉兼具特色獲網友青睞，一面倒力讚是6都以外全台最宜居的城市。圖／嘉市府提供
嘉義市城鄉兼具特色獲網友青睞，一面倒力讚是6都以外全台最宜居的城市。圖／嘉市府提供
嘉義市城鄉兼具特色獲網友青睞，一面倒力讚是6都以外全台最宜居的城市。圖／嘉市府提供
嘉義市城鄉兼具特色獲網友青睞，一面倒力讚是6都以外全台最宜居的城市。圖／嘉市府提供
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嘉義市城鄉兼具特色獲網友青睞，一面倒力讚是6都以外全台最宜居的城市。圖／嘉市府提供
嘉義市城鄉兼具特色獲網友青睞，一面倒力讚是6都以外全台最宜居的城市。圖／嘉市府提供

青年 嘉義 PTT 黃敏惠

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