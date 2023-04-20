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雲嘉山區雨勢不大 仁義潭、湖山水庫進帳少水位續降

中央社／ 雲嘉20日電

受鋒面影響，全台多縣市出現強降雨，但雲林嘉義山區降雨不明顯，湖山水庫、仁義潭水庫進帳不多，水位持續下降；自來水公司期盼雨水集中降在集水區，挹注水庫。

最強春雨來襲，全台多縣市出現強降雨，造成雲林縣麥寮、北港等濱海鄉鎮低窪區淹水，嘉義縣、市雖降下間歇性大雨，未傳災情。

湖山水庫管理中心主任李炎任今天告訴中央社記者，湖山水庫上游集水區從昨天到今天上午累計雨量有19毫米，目前水庫進帳僅4萬公噸。

自來水公司第五區管理處副處長蔡博淵說，截至今天上午，仁義潭集水區4月累計雨量僅10.5mm，總累積進水量8.35萬噸；集水區降雨不多。

李炎任說，湖山水庫目前每天供水19萬公噸，給雲嘉地區使用，期盼這波鋒面持續影響台灣，雨水能集中下到集水區，讓水庫解渴。

根據經濟部水利署資料，湖山水庫今天蓄水率為27.5%，有效蓄水量1391萬噸，昨天水量下降0.32%；仁義潭水庫今天蓄水率為21.8%，有效蓄水量541.93萬噸，昨天水量下降0.22%。

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