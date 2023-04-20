最強春雨來襲台南卻被跳過 網友：什麼神秘力場籠罩在台南上空？

今年最強一波春雨跳過台南？這波鋒面為台灣多個縣市帶來豐沛雨水，但預測有大雨等級的台南，卻被跳過，中央氣象局氣象圖顯示台南上空是一片空白，台南式粉專貼文說「什麼神秘力場籠罩在台南上空？」、「怎麼越來越誇張，雲飄來台南就散掉，台南上空一定有什麼結界」，網友也留言很失望，沒有預期降雨一解乾旱之苦。

南區氣象中心指出，「西南風的強風軸有點偏掉了」，鋒面移到嘉義後，到台南結構就散掉了，原因可能是集中下在其他地區，加上受到地形影響，結構就散掉了，台南今天累積雨量最多是關廟區17毫米，「台南今天應該不會有雨了」，預估下一波鋒面是25日，但離台灣還遠，還會有什麼變數還不得而知。

根據天氣風險總經理彭啟明分享，位在台灣西南邊的系統，發展方向逐漸往東，顯著偏離了！南部的累積雨量恐怕無法期待。

網友失望說，台南市是得罪雨神嗎？還有人說趕快洗車就會下雨，有人更自嘲說，不帶雨衣騎車去集水區晃一下好了，人品這麼差應該會下雨；還有人說，短褲拖鞋都備好下班要穿了，快點下吧！但3點多雖有零星降雨但很快烏雲逐漸散去，多數人看到出大太陽都很失望說，多希望能多下點雨在水庫啊。