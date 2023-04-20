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影／九崴天然氣發電廠案辦溝通會 民眾與民代批政府無能

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影
九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影

森崴能源申請在台南市安南區、安定區間成立「九崴天然氣發電廠」，下午在善化區贊美酒店辦溝通說明會，安定區與安南區反對民眾與立委、市議員等民意代表到場反對，上百人在場外痛斥業者「選址不當」。抗議群眾高呼「政府無能、罔顧民意」。

抗議民眾指責市政府不重視民意，仍執意要協助業者。善化、安南區等地市議員都到場，每一個都發言強調與民眾站在一起。市議員李中岑說：如果市政府不撤銷這個案子，議會會發起罷免市長黃偉哲

抗議民眾原本要進場抗議，遭阻擋後在場外發起連署。副議長林志展則表示，之前與市府協調、市府同意業者如果沒有取得地方同意，不會受理業者申請。他認為這個案子地方反彈太大，民意代表都不會支持，呼籲業者另覓場址。

森崴能源燃氣電廠事業群副總吳明竑表示，他們經過審慎評估、附近工業區都沒有適當地點，目前設廠地址最適合。因為周遭沒有密集住宅區，而且緊鄰南科與未來發展的用電量大增地區，最能發揮發電效益。業者希望與居民溝通，好好說明天然氣發電在歐洲已經被視為「準綠能」，就像「家用瓦斯」一樣不會造成汙染。

吳明竑說，他們要在安南區、安定區辦說明會，向區公所里辦公處商界都借不到場地，才會移到鄰近的善化區，也都是先通知各里請向民眾廣播，來聽他們好好說明，但是地方上有一些團體一直反對，阻止他們向地方說明，而且發動抗議。

九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影
九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影
九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影
九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影
九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影
九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影
九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影
九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影
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九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影
九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影
九崴天然氣發電廠案辦溝通會，民眾、地方民代到場抗議，批政府無能罔顧民意。記者周宗禎／攝影

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