乾旱轉豪雨 嘉縣啟動防汛措施整備

極端氣候多變，嘉義縣由旱災轉為豪雨，今天中午各地陸續飄雨，氣象局預測將有局部豪大雨，縣長翁章梁視察朴子市、東石鄉、布袋鎮沿海地區抽水站，盤點淹水感應器、移動式抽水機等設備，目前降雨雖不足回復水庫存水，但有助改善水情。

翁章梁說，豪雨鋒面即將到來，嘉義縣各地陸續下起大雨，已啟動防汛措施整備，通報各公所加強抽水站整備情形、即時掌握水門啟閉時機、移動式抽水機調度預佈、滯洪池排至最低水位、入流渠道垃圾清淤、防汛缺口檢視、水情資訊預警，也請水門、抽水站管理人員保持通訊正常，隨時待命。

翁章梁也說，在鋒面來臨前，已完成水利建造物維護保養檢查作業，目前250座抽水站、512座水門及228台移動式抽水機功能都正常，另外23座滯洪池均已降至最低水位，約可增加滯洪空間1530萬立方公尺；降雨不足回復水庫存水，但對水情有改善，盼節約用水。

水利處指出，防汛作業智慧化，嘉義縣布置244組淹水感知器，即時回傳社區積淹水情形；228部移動式抽水機皆安裝GPS車載機，掌握調度位置及運作情形；隨時掌握轄內125座抽水站運轉訊號；滯洪池、防潮閘門及區域排水也建置105處水位站，即時觀察水利建造物運轉情形。