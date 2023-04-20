強力拆除！嘉縣祭鐵腕明強制開拆大林農地違建棺材工廠

嘉義縣大林鎮三角里石仔寮農地興建違章的棺材工廠，量體超過2000平方公尺，地方居民看傻眼，經檢舉多次，地主無視縣府2次停工令仍施工；縣府今天祭鐵腕，發布明天起強制拆除，要確保農地不被大型違章建築所破壞。

縣府指出，該農地大型建築物未依建築法第25條規定，申請建築許可就施工，面積超過2000平方公尺，高度超過2層樓高，涉及農地大型興工中違章建築，21日起依法強制拆除，確保農地不被大型違章建築所破壞。

經發處表示，已寄發違章建築拆除裁處書，通知土地所有權人、建築物使用人等執行強制拆除，違章拆除完費用，寄發繳款書通知違建人繳納，逾期未繳納，將依法移送行政執行署強制執行。

當地居民表示，原本地主轉手賣出後，新地主去年底開始在農用地上填土搭起鋼構鐵皮，聲稱是要當倉庫使用，但這幾個月以來無視縣府張貼的勒令停工公告，工廠越蓋越大，居民還看到工廠內部有放棺材，且持續施作違章工廠。

依據該違章工廠圍牆外公告，嘉義縣政府經濟發展處2月16日張貼違建查報單，2月20日、3月13日也接連張貼勒令停工公告，明確指出現場已經違反建築法第25條，擅自建造建築物，請立即停工，如制止不從繼續施工，將依法送辦。