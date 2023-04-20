新任南市文化局長、成大副教授謝仕淵上任 談台南精神

台南市文化局原局長葉澤山高升副市長後，該職位懸缺數個月，由成大歷史學系副教授謝仕淵接任，謝仕淵今天上任，隨即召開局務會議，他表示，感謝市長黃偉哲的邀請，很榮幸擔任文化局長，對於葉澤山副市長在過去局長任內帶領團隊，創造卓越績效感到感謝，能在此基礎上就新職，有責任延續向前進的步伐。

謝仕淵指出，營造多元文化型態、促發民間協作，延續既有豐沛文化，將是文化局接下來的重要目標，至於各界矚目的台南400，將以台南人為主體，朝向過去、邁向未來建構屬於台南的新史觀。

謝仕淵認為台南的空間場域、日常生活跟歷史文化，三者融合一體，是台南最豐沛的資產，後續文化政策與資源引入，將持續運用博物館方法與精神，支持系統性保存，促發民間協作，讓文化得以延續與創造。

此外，順應台南人文與自然紋理，營造多元的文化生活型態，建構城與鄉、山與海、河與陸的社會文化網絡，他以甫獲得德國IF設計獎肯定的龍崎空山祭，以及成功活絡地方的月津港燈節、漁光島藝術節，以及透過環境藝術策展、社區營造、傳統產業，重新建立土地與生活間關係的麻豆大地藝術季為例將以這些成功的模式，帶入區域文化治理精神，整合資源尋求地方創生契機。

他指出，文化局會透過文化園區、文化中心、圖書館、博物館、文化資產的保存與經營，將文學、藝術、歷史、文資等各種議題展現於展覽、出版與展演等平臺，培育藝文人口與支持相關團隊。台南是歷史悠久、文化豐富的文化首都，讓文化具有韌性進而永續發展，是台南市文化工作的重要核心。

對於眾所矚目的台南400。謝仕淵表示台南土地上，原住民族在此生活已超越5千年，但1624年台南與世界的相遇影響很深，台南與世界交會，彰顯台灣的特殊地位。但此過程中，來自四方的人來到台南，在地原住民遭遇衝擊，複雜的歷史與豐富的文化彼此交疊，「我們必須帶著反思，來看待這場世界史上重要的相遇」。

出身於國立台灣歷史博物館與成功大學歷史系的謝仕淵認為，台南人擅於將外來文化挪用，創造屬於自己的文化，文化新生的力量，成為重要的台南精神。台南文化具有傳承與創新的精神，台南人具有互助乃至追求卓越的態度，台南400行動是在過去的歷史經驗中，提煉屬於城市的精神，蓄積前進的動力，2024年不僅是對歷史的回顧，而是場關於探索城市未來的文化行動。

規畫中的台南400行動，將從不同議題帶入前述觀點，也將邀請民間參與，共同開創新舊交融、人文科技並重的永續城市。

謝仕淵有近20年的文化行政與學術歷練，從國立臺灣歷史博物館到成功大學都在台南服務，期許以此經驗，能在任內為台南文化帶來貢獻。

前文化局長葉澤山則是「三朝元老」，是台南縣長蘇煥智的文化處長，縣市合併後，市長賴清德和黃偉哲持續借重他的專長，擔任文化首長長達20年，紀錄恐是難以被打破。