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嘉義沿海養殖牡蠣開始盛產 價格不貴品質好

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣沿海養殖牡蠣進入產季，今年碩大肥美品質佳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海養殖牡蠣進入產季，今年碩大肥美品質佳。記者黃于凡／攝影

天氣漸熱，嘉義縣東石鄉、布袋鎮牡蠣盛產，今年梅雨季延遲，牡蠣產量及品質提高，牡蠣大顆又肥美，目前產地價每台斤150元，今受風雨影響，疑有稍微縮水情形；嘉義區漁會表示，養殖牡蠣剛進入產季，價格不貴品質又好，未來若未來遇西南氣流、颱風等，產量恐受影響，價格將會上漲。

嘉義沿海養殖牡蠣4月進入產季，蚵農趁著清晨出海採收，一簍簍的牡蠣飽滿豐收，蚵農齊聚剖蚵、挑蚵肉場面壯觀；面對今年最強春雨襲台，嘉義外海飄起小雨，蚵農說，今天牡蠣個頭比上周略小，但不影響整體產況，預計一路採收至9月，目前尚無搶收情形。

嘉義區漁會表示，今天起春雨來襲，目前對牡蠣影響不大，會持續觀察，近年颱風等天災少，嘉義沿海養殖牡蠣品質穩定，若遇西南氣流、颱風等強風大浪，對牡蠣影響較大，恐導致牡蠣縮水、脫殼，產量預估減少，中秋節烤肉旺季需求增加，也會對價格造成影響。

此外，面對大量越南廉價牡蠣傾銷，東石蚵農有信心的說，今年天氣穩定牡蠣肥美，不擔心價格受進口牡蠣衝擊，因為在地牡蠣就是新鮮，這是進口牡蠣無法取代的好品質，也有肉質結實、Q彈，風味獨特的「老蚵」，相信消費者會做選擇。

嘉義縣沿海養殖牡蠣進入產季，今年碩大肥美品質佳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海養殖牡蠣進入產季，今年碩大肥美品質佳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海養殖牡蠣進入產季，今年碩大肥美品質佳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣沿海養殖牡蠣進入產季，今年碩大肥美品質佳。記者黃于凡／攝影

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