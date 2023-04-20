快訊

台大醫院內拍片遭控「只想當網紅」 女實習生怒告男醫師結果出爐

日本女團頻遭粉絲騷擾 他指關鍵問題是這個

ASTRO文彬驟逝粉絲超衝擊 2周前求救訊息曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

下雨了！湖山水庫望雨解渴 沿海地區慎防淹水

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣湖山水庫目前蓄水率27.49%，管理中心樂觀預期這波降雨可望幫水庫解渴。記者陳苡葳／攝影
雲林縣湖山水庫目前蓄水率27.49%，管理中心樂觀預期這波降雨可望幫水庫解渴。記者陳苡葳／攝影

雲林地區從昨晚開始降雨，不過起初僅是短暫延遲性的降雨，湖山水庫集水區只進帳4毫米雨量，今晨各地陸續降下豪雨，管理中心預期，如果持續的下，進帳雨量比較樂觀；雲林豪雨災害應變中心也已三級開設備援雨災，另一期稻作、鳳梨、香蕉、西瓜等農作物也需留意田間排水或及早採收，慎防雨災。

根據氣象局預報，雲林縣從昨天晚上起至4月23日將有間歇性降雨，受鋒面通過影響，可能挾帶較豐沛的雨量；湖山水庫管理中心主任李炎任表示，昨夜的雨量不多，水庫自集水區引4萬公噸水量入庫 ，今天的雨量較為樂觀，「希望這波多下一點，也下久一點」有望紓緩水情。

湖山水庫滿水位蓄水量5080萬噸，目前蓄水率27.49%、約1390.44萬公噸，剩不到一半，因與集集攔河堰聯合運用，管理中心實施減量供水，目前民生供水每日19萬公噸，呼籲民眾持續節約用水。

雲林縣府豪雨災害應變中心三級開設，抽水機組進駐沿海及易淹水地區備戰；縣府農業處指出，豪雨過後農民務必儘速排乾一期稻作田間積水，並加強病蟲害防治，鳳梨、香蕉、西瓜等果品陸續進入收穫階段，也應儘速採收、妥善貯藏。

至於採用塑膠布網室，或水平棚架網室等設施栽培的農民，應檢視生產設施並注意結構安全；其他正值結果期的水果，或正值生育期的瓜果、蔬菜等，應加強枝幹枝條固定，以防大雨造成植株倒伏。

雲林地區今晨降下豪雨，仍有遊客不畏風雨至湖山水庫參觀。記者陳苡葳／攝影
雲林地區今晨降下豪雨，仍有遊客不畏風雨至湖山水庫參觀。記者陳苡葳／攝影
雲林莿桐鄉農民今趁雨勢變小趕緊巡田做好防災動作。記者陳苡葳／攝影
雲林莿桐鄉農民今趁雨勢變小趕緊巡田做好防災動作。記者陳苡葳／攝影

延伸閱讀

屏東因應汛期啟動清疏計畫 籲勿亂傾倒

危險！ 沙鹿中山路瓦斯分裝場 暴衝紅土傾瀉而下

注意！水利署最新降雨資料 雲林這3個地區雨量最多

影／雨下對地方了！德基水庫進水量4cms飆至10cms

相關新聞

台南新化路面塌陷如天坑 緊急搶修

台南新化區信義路C幹線中排加蓋前天傍晚突塌陷成大窟窿如天坑，這是早年加蓋方便民眾通行，疑因年久鋼筋鏽蝕裸露不堪承載，因緊...

下雨了！湖山水庫望雨解渴 沿海地區慎防淹水

雲林地區從昨晚開始降雨，不過起初僅是短暫延遲性的降雨，湖山水庫集水區只進帳4毫米雨量，今晨各地陸續降下豪雨，管理中心預期...

影／池裡魚蝦放任乾死 路人心痛批台南市立安南醫院「見死不救」

因乾旱無雨，台南市立醫院大門東側出口旁水池乾涸，上周就有民眾向院方反映魚蝦掙扎奄奄一息，「放一點水救生」，但院方以滯洪池...

嘉義大阿里山區咖啡產量砍半供不應求 待10月新豆上市

嘉義縣咖啡栽植面積約136公頃，受乾旱不雨加上小年影響，今年產量平均減5成，部分傳收不到2成，咖啡產量銳減，造成本月25...

防強降雨釀災 嘉義市府盤點防汛設備部署提供沙包取用

長期久旱，嘉義縣市期待這波春雨紓解旱象，又擔心極端氣候，強降雨釀災，嘉義市上午天氣放晴，氣象局預測下午起有局部豪大雨，嘉...

南市水萍塭公園地下停車場 遊客抱怨停車斜坡底盤會摩擦

台南市議員李啟維接獲民眾陳情，指水萍塭公園地下停車場已完成試營運，但前往地下2樓轉彎處可能角度較大，會摩擦到轎車底盤及前...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦