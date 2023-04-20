下雨了！湖山水庫望雨解渴 沿海地區慎防淹水

雲林地區從昨晚開始降雨，不過起初僅是短暫延遲性的降雨，湖山水庫集水區只進帳4毫米雨量，今晨各地陸續降下豪雨，管理中心預期，如果持續的下，進帳雨量比較樂觀；雲林豪雨災害應變中心也已三級開設備援雨災，另一期稻作、鳳梨、香蕉、西瓜等農作物也需留意田間排水或及早採收，慎防雨災。

根據氣象局預報，雲林縣從昨天晚上起至4月23日將有間歇性降雨，受鋒面通過影響，可能挾帶較豐沛的雨量；湖山水庫管理中心主任李炎任表示，昨夜的雨量不多，水庫自集水區引4萬公噸水量入庫 ，今天的雨量較為樂觀，「希望這波多下一點，也下久一點」有望紓緩水情。

湖山水庫滿水位蓄水量5080萬噸，目前蓄水率27.49%、約1390.44萬公噸，剩不到一半，因與集集攔河堰聯合運用，管理中心實施減量供水，目前民生供水每日19萬公噸，呼籲民眾持續節約用水。

雲林縣府豪雨災害應變中心三級開設，抽水機組進駐沿海及易淹水地區備戰；縣府農業處指出，豪雨過後農民務必儘速排乾一期稻作田間積水，並加強病蟲害防治，鳳梨、香蕉、西瓜等果品陸續進入收穫階段，也應儘速採收、妥善貯藏。