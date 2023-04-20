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影／池裡魚蝦放任乾死 路人心痛批台南市立安南醫院「見死不救」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市立安南醫院門前的水塘乾乾涸大批水族陸續死亡，病患家屬附近民眾反應「放一點水救生」遭拒、痛批醫院見死不救。記者周宗禎／攝影
台南市立安南醫院門前的水塘乾乾涸大批水族陸續死亡，病患家屬附近民眾反應「放一點水救生」遭拒、痛批醫院見死不救。記者周宗禎／攝影

因乾旱無雨，台南市立醫院大門東側出口旁水池乾涸，上周就有民眾向院方反映魚蝦掙扎奄奄一息，「放一點水救生」，但院方以滯洪池為由拒絕，今池裡大批魚蝦死亡，有民眾不忍一旁念佛號，還有人心痛批院方「見死不救」、「要市長黃偉哲來看看」，但針對民眾批評，院方今表示相關人員都在忙碌、下午才能回應。

上周院方針對民眾陳情曾表示，「這是滯洪池、不能放水」，還說「池裡沒魚」，未做任何處置。有民眾今天看到水池裡的魚蝦大批死亡，傳出臭味，議論紛紛，有人說這些魚都卡在池底動不了，旁邊就是安順大排，不能灌水也可以救生啊！

林姓病患家屬說，之前陪家人就醫，會在水池旁樹蔭下等車、吹著涼風看水裡的魚游來游去，現在看到這景象真的很難過，「這些魚慢慢地窒息而死，醫院卻一點同理心也沒有。一個見死不救的、對生命喪失麻木的醫院，會讓人相信很在乎病患嗎？」

她說，如果「政府有規定」不能加一點水、也可以把奄奄一息的魚撈到一旁的安順大排放生，跟醫院反映都沒有用，眼睜睜地看著生命痛苦的死去，難道不是見死不救嗎？先前醫院竟然推說沒有魚，睜眼說瞎話，心態實在可議。

載送病患到醫院的計程車司機見狀，不忍魚蝦枉死，在一旁為死去的水族「助念」，祝禱水族一路好走。他也說，也不是說要多少水、只是給一點點讓這些快要不能呼吸的魚撐過幾天等雨，他前兩天就幫著向院方反映，「好多人反映就是不肯，那現在魚死光了不是也要撈嗎？對醫院到底有什麼好處？」

台南市立安南醫院門前（圖右行道樹後方）的水塘乾乾涸大批水族陸續死亡，病患家屬附近民眾反應「放一點水救生」遭拒、痛批醫院見死不救。記者周宗禎／攝影
台南市立安南醫院門前（圖右行道樹後方）的水塘乾乾涸大批水族陸續死亡，病患家屬附近民眾反應「放一點水救生」遭拒、痛批醫院見死不救。記者周宗禎／攝影
台南市立安南醫院門前的水塘乾乾涸大批水族陸續死亡，有看不下去的民眾在水池旁為慢慢窒息而死的魚蝦「助念」。圖／讀者提供
台南市立安南醫院門前的水塘乾乾涸大批水族陸續死亡，有看不下去的民眾在水池旁為慢慢窒息而死的魚蝦「助念」。圖／讀者提供

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