嘉義大阿里山區咖啡產量砍半供不應求 待10月新豆上市

嘉義縣咖啡栽植面積約136公頃，受乾旱不雨加上小年影響，今年產量平均減5成，部分傳收不到2成，咖啡產量銳減，造成本月25日截止報名的阿里山莊園咖啡精英交流賽，參賽繳交點數，恐較去年290點減少2成以上，目前不到150點參賽，大阿里山區咖啡豆供不應求。

嘉義縣咖啡產業發展協會理事長鄭虞坪表示，咖啡採果期約從每年10至11月間開始，去年入秋因嚴重乾旱，影響咖啡結實率，部分缺乏灌溉的咖啡園產量大減，許多僅收不到2成，他的咖啡豆也全減半供應客戶，回穩待今年10月後新豆上市。

鄒築園咖啡王子方政倫指出，推測產量大減不排除是乾旱不雨及田間管理造成，他的果園仍採收中，因有水源持續灌溉養護，初估減產3成，但臨近農民多數剩不到2成可收，收成慘賠，導至今年咖啡生豆評鑑賽，受減產影響，參賽點數可能大減許多。

阿里山鄉長高瑞芳表示，阿里山鄉咖啡種植面積約68公頃，今年是咖啡產量小年，去年豐收今年會相對產量減少，目前嚴重者減產達5成，今年初因乾旱不雨，已調查是否有各作物農損情況，近期傳出咖啡產量銳減，將調查災損，必要時通報縣府安排會勘。

阿里山鄉農會總幹事劉家顯說，有台北友人請他幫忙買大阿里山區咖啡豆，但產量減，接洽多位咖啡農友仍供不應求；縣府農業處指出，咖啡災損農民請先向各公所反映，縣府將請公所初步調查瞭解災情。

嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽勘稱國內最大規模的地區咖啡生豆評鑑賽。去年日曬生豆特等獎創下5公斤52萬元天價；交流賽每點18公斤，其中3公斤比賽，15公斤公開標售，但今年賽事報名受乾旱不雨影響，主辦方統計至前天，報名還不到150點。