防強降雨釀災 嘉義市府盤點防汛設備部署提供沙包取用

長期久旱，嘉義縣市期待這波春雨紓解旱象，又擔心極端氣候，強降雨釀災，嘉義市上午天氣放晴，氣象局預測下午起有局部豪大雨，嘉市府召開防汛整備會議，盤點各項防汛人力、機具、材料，做好防汛整備工作，嚴陣以待，提供沙包供市民取用。

市府工務處說，巡檢後湖及湖子內2座抽水站，抽水機試運轉正常；17 部移動式抽水機預佈；11處水患自主防災社區運作；檢查區域排水溝渠水利建造物安全，巡檢5處車行地下道抽水機房設備，抽水機試運轉。

加強市內大型在建工程防災準備。備妥各項災害緊急搶修及抽水設備代操作開口契約，隨時可調動搶救災。辦理雨水下水道清淤及區域排水清疏。後湖抽水站備妥2430包沙包及1000包太空包供市民取用。

工務處表示，目前已完成防汛部署，在地勢低窪及易積水處，部署17台大型移動式抽水機；已將70包沙包預送達東區公所暫置場所。請東西區公所及環保局加強轄管排水巡防，注意水位變化，遇有影響水流者應立即清除或備妥應變措施。

工務處提醒，面對鋒面來襲，請市民配合防汛工作，注意天氣預報動態，將家戶排水溝淤積物清除，移開洩水口遮蔽物，做好充分防災準備，市民可下載「愛嘉義APP」、加入嘉市府官方LINE帳號或「嘉義市水情」觀看即時水情影像資料。