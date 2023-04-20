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南市水萍塭公園地下停車場 遊客抱怨停車斜坡底盤會摩擦

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局檢測水萍塭公園地下停車場往地下2樓轉彎處，設計都符合法規，但車速太快會造成轎車底盤及前保險桿摩擦到地面，將公告減速。圖／交通局提供
台南市交通局檢測水萍塭公園地下停車場往地下2樓轉彎處，設計都符合法規，但車速太快會造成轎車底盤及前保險桿摩擦到地面，將公告減速。圖／交通局提供

台南市議員李啟維接獲民眾陳情，指水萍塭公園地下停車場已完成試營運，但前往地下2樓轉彎處可能角度較大，會摩擦到轎車底盤及前保險桿，工務局表示相關設計施工都符合規定，但在轉彎處若車子底盤太低或車速太快，易造成底盤摩擦地面，將宣導減速。

李啟維指出，耗費巨資興建，總共可以停放362輛轎車的水萍塭公園地下停車場，將可解決改善周邊停車問題，但有吳姓民眾反映表示，上周六北部朋友開了幾輛車來台南遊玩聚會，要下去水萍塭地下室停車時，發現在轉彎的地方會容易摩擦到底盤，立即會同工務局公園科、交通局停車科、包商現場會勘改善。

李啟維說，因為水萍塭地下停車場位居海安路、夏林路市中心，附近地方名產小吃店民宿林立，吸引無數遊客前來品嚐觀光，尤其每到假日停車一位難求，相信耗費巨資完成的水萍塭現代化地下停車場的完成使用，有助於周邊商業經濟觀光發展。

水萍塭地下停車場4月1日開放供民眾使用，針對有民眾由地下1層至地下2層時，疑發生車子底盤碰觸地面情事；市府工務局表示，相關設計施工皆符合建築技術規則第61條規範：雙車道寬度大於5.5公尺、斜坡斜率小於6分之1的規定，並使用具止滑效果的車道磚，且經過各項檢驗通過。

市議員李啟維日前與相關單位到水萍塭地下停車場現場勘查，發現於車道轉折處，若車輛底盤太低或車速過快，容易造成底盤與地面摩擦。

工務局與交通局研商後，決議將於車道前加設減速告示，加強宣導在停車場行駛須減速慢行，以減少民眾因車速過快、導致其他使用人危險，並建議停車場內車速每小時20公里以下行駛、上下斜坡時將車速減至每小時5公里以避免車輛底盤碰觸地面的情形發生。

台南市水萍塭公園地下停車場完工啟用後，有北部遊客反映往地下2樓轉彎處，轎車底盤及前保險桿會摩擦到地面。圖／市議員李啟維提供
台南市水萍塭公園地下停車場完工啟用後，有北部遊客反映往地下2樓轉彎處，轎車底盤及前保險桿會摩擦到地面。圖／市議員李啟維提供
台南市交通局檢測水萍塭公園地下停車場往地下2樓轉彎處，設計都符合法規，但車速太快會造成轎車底盤及前保險桿摩擦到地面，將公告減速。圖／交通局提供
台南市交通局檢測水萍塭公園地下停車場往地下2樓轉彎處，設計都符合法規，但車速太快會造成轎車底盤及前保險桿摩擦到地面，將公告減速。圖／交通局提供
台南市水萍塭公園地下停車場完工啟用後，有北部遊客反映往地下2樓轉彎處，轎車底盤及前保險桿會摩擦到地面。圖／市議員李啟維提供
台南市水萍塭公園地下停車場完工啟用後，有北部遊客反映往地下2樓轉彎處，轎車底盤及前保險桿會摩擦到地面。圖／市議員李啟維提供

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