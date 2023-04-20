客運量下滑中長途客運公司減少3家 嘉義交通轉運中心經營困境

國光客運向嘉義市政府續約，承租經營後火車站交通轉運中心，受疫情衝擊，高鐵競爭，客運量減少3、4成，原有中長途路線7家客運公司進駐，現在只剩4家，又有店家退租，轉運中心旅客人潮退燒，國光客運經營困境，虧本苦撐，盼市府減少租金，交通部比照公路客運補貼。

市府為改善火車站周邊客運車載客交通混亂，花2年建後火車站交通轉運中心，是全國首座無接縫複合式交通轉運站，總工程費2億6000萬元，面積1.2公頃，2015年國光客運轉投資國光商行取得7年營運權，每年付租金經營費逾500萬元，屆滿營運權歸還市府，國光續約租金未減，客運量下滑，進駐客運減少。

轉運中心有前後兩棟大樓，國光客運經營逾10年，前棟公路客運有嘉義客運、BRT、市區公車及幸福巴士進駐，後棟原有國光、統聯、阿羅哈、和欣、日統、台中、員林等7家往返台北、台中的中長途客運進駐，現在只剩國光、統聯、和欣國道客運，以及省道員工客運。

「哇！轉運中心怎麼旅客人潮變少？」旅客說，有店家退租、2個客運櫃台閒置，感覺不如過去熱鬧；後站居民、商家說，轉運中心逾10年，未帶動人潮商機，客運量減少，旅客未停留消費。

國光客運站長謝連仲說，經營前2年有獲利，BRT進駐每天逾6000乘客，假日逾萬人，招商攤位人潮滾滾，受近3年疫情衝擊，民眾開車增加，加上高鐵競爭，日統、阿羅哈、台中客運退出，客運量減少3、4成，客運車位每月還從2萬漲到2萬4000元，國道客運未比照公路客運有交通部補貼，虧本經營。