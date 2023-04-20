南市「大女市集」成衣高手免費舊衣改提袋 2天1千名額

4月22日地球環保日，在台南高鐵站附近有一場為期2天的「大女市集」，主辦單位表示，大女是指女裝界中的熟女。台南在紡織業興起的年代，許多婦女在家即可代工車衣賺錢，貼補家用。這次活動是要展現中高齡婦女的能力，帶著舊衣就可以免費得到專屬自己的綠色時尚，2天共有1千個名額。

主辦單位指出，這場精心策畫的大女市集，希望環保愛好者，在享受購物的同時，也能夠為地球盡一分心力，邀請各種絕技的大姐們，有的可能已經退休了，但是熱情和活力卻沒有退休，在這裡可以讓她們盡情的展現自己的才華和魅力，市集有各種有趣的活動，還能一起關注環保議題！

主辦單位說，這次活動以「大女style」為主軸，透過各種方式讓大家重新認識中高齡婦女的能力與魅力。早年車縫技能普及和家中有縫紉機的比比皆是。有許多中高齡婦女有著很棒的能力，但卻少有機會可以展現，然而，隨著時間的推移，女性也會面臨許多轉變和挑戰，特別是中高齡婦女，可能因為家庭或是職場的因素而陷入一些瓶頸。

年齡並不代表能力的下降，相反的，中高齡婦女有著更多的經驗、智慧和專業知識，這些都是需要被發現和重視的。因此「大女市集」邀請中高齡婦女和有興趣的人一起參與，讓大家有機會展示自己的技能和創意，並且在市集中販售自己的手工藝品和產品。