麗娜輪「台南-澎湖」5月3日復航 黃偉哲：1次暢玩2城市

麗娜輪「台南-澎湖」航線將於5月3日復航，航程2小時，目前已於各大旅行社開放售票，售票資訊可上麗娜輪公司官網查詢訂購。麗娜輪為兼具觀光及交通運輸的多機能客輪，旅客可以以「隨身行李」方式托運250cc以下的機車，提供旅客更多元且便利的遊程規畫。以時速70公里航行，搭載800名乘客，歡迎大家從台南來場郵輪跳島之旅。

麗娜輪航班維持每周三、五、日往返於台南安平與澎湖之間，每周三、五開航時間為安平港上午9點整，馬公港下午4點30分，每周日則調整為安平港下午2點30分、馬公港晚間8點整(航班時間以船公司官網公告為準)。

搭乘麗娜輪從台南到澎湖最快只要2小時，並分為經濟艙、商務艙及頭等艙，共3種艙等服務，往返票價分別為，經濟艙2000元(單程1000元)、商務艙3000元、頭等艙4000元。白牌機車(50cc~250cc)與綠牌(50cc)以下機車可以「隨身行李」方式托運上船，托運費為來回1500元(單程750元)。

今年航期預計至10月，將視市場需求評估調整。台灣港務股份有限公司高雄港務分公司安平港營運處提醒旅客，依現行規定，旅客入出商港管制區時，需出示購票證明經檢查後放行。

台南市觀旅局配合麗娜輪船班，規畫6條不同主題遊程路線供遊客參考，有美學城市熱點之旅(文創主題)、漁鹽海味豐彩之旅(西濱主題)、百年老城日式漫遊(日式主題)、古城宗教美食巷弄之旅、十鼓X奇美親子線、建築打卡熱點等，歡迎全台遊客先來台南一日遊，住一晚，次日再搭乘麗娜輪，來一場兩日雙城的跳島之旅。

市長黃偉哲表示，此次麗娜輪復航，將提供旅客更多遊玩選擇，歡迎各地旅客先來台南住1晚，隔天再搭麗娜輪跳島遊澎湖欣賞菊島風光，深刻感受台南的魅力，搭乘麗娜輪「1次暢玩」兩個旅遊城市。

麗娜輪航班資訊及配合旅行社名單可透過https://www.ardtravel.com/index.aspx查詢。