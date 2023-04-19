避免共餐群聚感染 業者捐外帶餐盒更贊助20萬加菜金
疫情影響至今，嘉義縣大崙社區老人食堂維持外帶餐盒，避免長者共餐群聚感染，每天使用150個紙餐盒，非但不環保，也增加購買紙餐盒負擔，在地企業新台塑膠公司回饋地方，今天捐贈150份環保餐盒，以及20萬元加菜金，長者取餐拿到專屬新便當盒，喜悅都寫在臉上。
大崙村長呂文煜說，一次性使用便當紙盒是消耗品，長期購買累積下來也是不小的開銷，而且也不環保，謝謝新台塑膠公司捐贈精緻環保不銹鋼餐盒，讓長者可以重複使用，貼上名字後每人都放在架子上專屬的格子，整齊畫一、相當療癒，長者取餐時很開心，也更加便利。
鄉長林緗亭說，大崙社區食堂是全水上鄉人數最多、報名最踴躍的村莊，每天約有150人用餐，因為縣府補助有限，社區負擔比較大，新台塑膠捐贈20萬加菜金，以及150個不銹鋼餐盒，讓社區打造的便當牆變得更有意義，盼藉此拋磚引玉，讓更多企業將愛散播到社會角落。
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