快訊

松永家的悲傷：日本池袋暴走案4年後...事故遺族「快樂的權利」

「台灣我們來了！」 美總統候選人提超狂政見：發步槍給全台家庭

台大實驗室冒黑煙！存放柴油及鋰電池 升為「三級火警」

避免共餐群聚感染 業者捐外帶餐盒更贊助20萬加菜金

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉大崙老人食堂今天獲贈150個不鏽鋼便當盒。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉大崙老人食堂今天獲贈150個不鏽鋼便當盒。記者黃于凡／翻攝

疫情影響至今，嘉義縣大崙社區老人食堂維持外帶餐盒，避免長者共餐群聚感染，每天使用150個紙餐盒，非但不環保，也增加購買紙餐盒負擔，在地企業新台塑膠公司回饋地方，今天捐贈150份環保餐盒，以及20萬元加菜金，長者取餐拿到專屬新便當盒，喜悅都寫在臉上。

大崙村長呂文煜說，一次性使用便當紙盒是消耗品，長期購買累積下來也是不小的開銷，而且也不環保，謝謝新台塑膠公司捐贈精緻環保不銹鋼餐盒，讓長者可以重複使用，貼上名字後每人都放在架子上專屬的格子，整齊畫一、相當療癒，長者取餐時很開心，也更加便利。

鄉長林緗亭說，大崙社區食堂是全水上鄉人數最多、報名最踴躍的村莊，每天約有150人用餐，因為縣府補助有限，社區負擔比較大，新台塑膠捐贈20萬加菜金，以及150個不銹鋼餐盒，讓社區打造的便當牆變得更有意義，盼藉此拋磚引玉，讓更多企業將愛散播到社會角落。

嘉義縣水上鄉大崙老人食堂今天獲贈150個不鏽鋼便當盒。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣水上鄉大崙老人食堂今天獲贈150個不鏽鋼便當盒。記者黃于凡／翻攝

便當 林緗亭

相關新聞

汽機車抄捷徑！雲林斗南火車站前成逆向熱點 小黃司機：見怪不怪

雲林縣斗南火車站2年多前改新站後，站前路口「只進不出」，民眾得依標誌、標線單向順行駛出站外，但最近頻傳汽機車違規逆向「抄...

麗娜輪「台南-澎湖」5月3日復航 黃偉哲：1次暢玩2城市

麗娜輪「台南-澎湖」航線將於5月3日復航，航程2小時，目前已於各大旅行社開放售票，售票資訊可上麗娜輪公司官網查詢訂購。麗...

嘉義優鮮推母親節優惠水產組合 登記再抽萬元私廚大餐

嘉義縣沿海養殖漁業盛行，縣府媒合業者組成嘉義優鮮品牌，在母親節前推出超值19項優惠水產組合，與全家好生凍平台合作，網購可...

響應性別平等教育日 南市府宣誓「多元尊重綻放精彩」

台南市政府今天召開性別平等教育委員會議，市長黃偉哲與出席委員、性別平等教育輔導團校長、性別資源中心學校，共同宣誓尊重多元...

三爺溪分洪至鹽水溪減輕淹水 黃偉哲：盼挺過暴雨考驗

為改善強降雨造成三爺溪排水下游周邊區域的淹水情形，在中央和南市府合作下，從2016年啟動歸仁區市南10（和順路）分洪排水...

嘉義大埔台3線大重機車禍率增 居民「剉咧等」盼增救護車

嘉義縣大埔鄉屬極偏鄉地區，逢假日遊客湧入，台3線阿婆灣大型重機車禍率增，加上鄉內多為70歲以上長輩居住多，居民著急當地救...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦