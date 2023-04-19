避免共餐群聚感染 業者捐外帶餐盒更贊助20萬加菜金

疫情影響至今，嘉義縣大崙社區老人食堂維持外帶餐盒，避免長者共餐群聚感染，每天使用150個紙餐盒，非但不環保，也增加購買紙餐盒負擔，在地企業新台塑膠公司回饋地方，今天捐贈150份環保餐盒，以及20萬元加菜金，長者取餐拿到專屬新便當盒，喜悅都寫在臉上。

大崙村長呂文煜說，一次性使用便當紙盒是消耗品，長期購買累積下來也是不小的開銷，而且也不環保，謝謝新台塑膠公司捐贈精緻環保不銹鋼餐盒，讓長者可以重複使用，貼上名字後每人都放在架子上專屬的格子，整齊畫一、相當療癒，長者取餐時很開心，也更加便利。