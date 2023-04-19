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汽機車抄捷徑！雲林斗南火車站前成逆向熱點 小黃司機：見怪不怪
雲林縣斗南火車站2年多前改新站後，站前路口「只進不出」，民眾得依標誌、標線單向順行駛出站外，但最近頻傳汽機車違規逆向「抄捷徑」從該車道出站，險象環生，一名排班計程車司機直呼「見怪不怪了！」有正義鄉民上網發文指出「萬一釀成事故，後悔莫及！」警方表示，近日會安排相關單位現勘，將加設提醒標誌並加強取締。
斗南劉姓鎮民日前在斗南火車站前目擊1名機車騎士「三貼」載2名乘客，且還逆向從只進不出的站前車道駛離，他當場制止卻不被理會，後將影片上傳至地方社團，引發許多人留言討論；有人認為，該三線車道為單向通行，但只有路面上的標線及1面行駛方向指示標誌還不夠，很容易被忽視，也有人憂心萬一駛入的車輛又急又快可能釀成車禍。
本報記者接連3天至現場，直擊部分汽機車確實會為快速離站而逆行。一名黃姓駕駛說，以前舊車站時期，站前路口是雙向通行，不過新站啟用後，行車動線早已改變，正常應依循車道指示順向前行離站，警方也時常會在此路段架設錄影機取締，但仍有民眾貪圖方便，不依規定通行；另有外來或鮮少至車站的民眾說，不常到此的人也很容易搞不清楚方向而逆行。
斗南火車站新站於2020年9月5日啟用，為紓解車流，站前路口採單向車道規畫，但仍有部分車輛忽視標誌及標線；據統計，至今已有27件「不按遵行之方向行駛」違規案件遭斗南警方取締。
警方表示，最近確實接獲不少民眾投訴該違規情事，將邀集雲林縣政府工務處、斗南鎮公所等道路工程改善單位至現場會勘，確認適當位置加設單向進出標誌，提高車輛行駛方向識別，也會加強該處執法，避免還有駕駛人貿然逆行。
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