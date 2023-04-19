嘉義優鮮推母親節優惠水產組合 登記再抽萬元私廚大餐

嘉義縣沿海養殖漁業盛行，縣府媒合業者組成嘉義優鮮品牌，在母親節前推出超值19項優惠水產組合，與全家好生凍平台合作，網購可在超商門市取貨，縣長翁章梁與知名私廚馬可聯合代言，將抽出1名幸運兒，可攜伴同享馬可私廚地中海料理母親節大餐。

翁章梁說，母親節即將到來，許多人會親自下廚慰勞媽媽表達愛意，海鮮比起紅肉，富含蛋白質且低熱量，是母親節食材最佳選擇；19組母親節優惠組合水產，包括台灣鯛、虱目魚、鱸魚、黃金鯧、鰻魚、白蝦、文蛤、烏魚子等各式水產品，今起限時優惠至5月16日。

農業處指出，今天起至5月16日，消費滿699元還可抽小型家電，包括食物調理機、負離子吹風機等；另，今天起至5月1日，消費不限金額，登記登記不限次數，可抽台北馬克私廚地中海母親節大餐，市價約1萬元，最多可攜伴3名共饗，詳情可查詢好生凍嘉義優鮮專區https://reurl.cc/GXkGMy。