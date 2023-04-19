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響應性別平等教育日 南市府宣誓「多元尊重綻放精彩」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府今天召開性別平等教育委員會議，高呼「多元尊重綻放精彩」。記者鄭惠仁／攝影
台南市政府今天召開性別平等教育委員會議，高呼「多元尊重綻放精彩」。記者鄭惠仁／攝影

台南市政府今天召開性別平等教育委員會議，市長黃偉哲與出席委員、性別平等教育輔導團校長、性別資源中心學校，共同宣誓尊重多元性別差異，消除性別歧視，促進性別地位實質平等，落實校園的性別平等教育，綻放性別友善宜居城市的魅力。

擔任委員會召集人的黃偉哲表示，市府響應教育部自今年起將4月20日訂為「性別平等教育日」，特別邀集性平會委員、市府團隊及學校團體以手勢及標語高呼「多元尊重綻放精彩」，向市民持續宣導尊重多元文化與族群差異的重要性。

他說，南市為落實CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）及響應聯合國永續發展目標，長期推動校園性別平等教育及關懷偏鄉學子政策，並從2021年起率先全國推動並啟動校園登月計畫，透過發放生理用品給弱勢學生，將性別平權、月經教育議題及尊重弱勢的認知與敏感度觀念深入校園，深化性別平等教育。

教育局長鄭新輝表示，為消解世代及城鄉數位落差，南市性平會去年以教育部頒定的性別平等教育白皮書2.0，規畫將「性平素養與科技生活」作為2023至2025年的性平教育願景與目標；並由性平會下設4個分工小組，從性別平等教育相關組織運作與制度建立、性別平等教育課程及教學資源建置等，有效利用網路科技，擴增數位資訊平台，並引進性別平等教育及資訊媒體性別識讀的新知，讓「性別平等」的概念與行動更貼近市民的生活。

另也透過建立Messenger的「數位性別暴力OUT」線上聊天機器人(https://m.me/tnboe?ref=stalking)，主動推播認識教育部性別平等教育日、數位性別暴力、情境式的兒少自我保護影片、跟蹤騷擾8大NG樣態及求助管道等主題，讓師生可以隨時瞭解相關保護資訊。

教育部 黃偉哲

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