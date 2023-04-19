聽新聞
test
0:00 / 0:00
三爺溪分洪至鹽水溪減輕淹水 黃偉哲：盼挺過暴雨考驗
為改善強降雨造成三爺溪排水下游周邊區域的淹水情形，在中央和南市府合作下，從2016年啟動歸仁區市南10（和順路）分洪排水工程，分3期施工終於在去年底完成，面臨緊接而來的鋒面，市長黃偉哲今天視察整治情形，盼分洪排水充分發揮作用，挺過這次暴雨考驗。
水利局表示，為減輕下游三爺溪流域淹水情形，除了河道整治之外，也興建滯洪池、雨水下水道及分洪設施，其中，針對三爺溪排水支流土庫溝排水及一甲排水周邊淹水情形，市府從2016年開始著手規畫在土庫溝排水上游段，辦理「歸仁區市南10分洪排水工程」，工程總經費約4.11億元，分三期工程辦理。
水利局指出，南10分洪排水工程施工總計共完成1.3公里排水箱涵及管涵，分洪量約為15CMS到鹽水溪，預估可減輕淹水面積40公頃，並同時完成歸仁區和順路及保順路全路幅刨除重鋪，且也恢復開放雙向4線道通行，未來有望能夠有效改善土庫與一甲地區的淹水情形，並大幅提升三爺溪的排水整治防洪能力。
南10分洪工程獲行政院補助經費0.6億元、內政部營建署補助約2.42億萬元，加上配合市府籌編1.09億元分3期進行，分別在2017年5月完工、2021年5月完工及2022年11月順利完工，黃偉哲表示，鹽水溪整治是中央河川局，下水道和箱涵是市府水利局負責，在中央與地方分工協力之下，工程終於如期如質地完工，可望改善新豐區、仁德區與歸仁區遇強降雨淹水情形。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言