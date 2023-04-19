三爺溪分洪至鹽水溪減輕淹水 黃偉哲：盼挺過暴雨考驗

為改善強降雨造成三爺溪排水下游周邊區域的淹水情形，在中央和南市府合作下，從2016年啟動歸仁區市南10（和順路）分洪排水工程，分3期施工終於在去年底完成，面臨緊接而來的鋒面，市長黃偉哲今天視察整治情形，盼分洪排水充分發揮作用，挺過這次暴雨考驗。

水利局表示，為減輕下游三爺溪流域淹水情形，除了河道整治之外，也興建滯洪池、雨水下水道及分洪設施，其中，針對三爺溪排水支流土庫溝排水及一甲排水周邊淹水情形，市府從2016年開始著手規畫在土庫溝排水上游段，辦理「歸仁區市南10分洪排水工程」，工程總經費約4.11億元，分三期工程辦理。

水利局指出，南10分洪排水工程施工總計共完成1.3公里排水箱涵及管涵，分洪量約為15CMS到鹽水溪，預估可減輕淹水面積40公頃，並同時完成歸仁區和順路及保順路全路幅刨除重鋪，且也恢復開放雙向4線道通行，未來有望能夠有效改善土庫與一甲地區的淹水情形，並大幅提升三爺溪的排水整治防洪能力。