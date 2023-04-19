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推動綠色醫院有成 大林慈濟醫院獲蔡總統嘉勉

中央社／ 嘉義縣19日電

義大慈濟醫院致力推動綠色醫院20年有成，榮獲第25屆國家生技醫療品質獎醫療院所類醫務管理組銅獎，院長賴寧生17日獲邀至總統府由總統蔡英文親自接見嘉勉。

嘉義大林慈濟醫院今天發布新聞稿指出，今年以「系統性推動綠色醫院」獲頒第25屆國家生技醫療品質獎「醫療院所類醫務管理組」銅獎殊榮。17日上午院長賴寧生獲邀至總統府，由蔡總統親自接見嘉勉。

大林慈濟醫院表示，獲「醫療院所類醫務管理組」銅獎，是因為院方20多年來致力推動綠色醫院，並與Health Care Without Harm（HCWH，健康無害組織）等7大國際組織合作推動環保；全院提供素食餐點、全院同仁約6成住宿、交通碳足跡低等9項環境指標評比排全國第一；且年度總碳排放量減少1470噸等因素。

蔡總統17日上午接見「第25屆國家生技醫療品質獎獲獎醫護機構暨生醫產業代表」時表示，政府會持續透過「六大核心戰略產業」政策，加速整合國內醫療機構、相關產業及各界資源，同時，也會繼續協助生醫產業國際布局。

蔡總統致詞時恭喜獲獎者，從激烈的競爭中脫穎而出。「國家生技醫療品質獎」有台灣生醫界奧斯卡的美稱，她看過大家的獲獎項目，每一項都很關鍵，都展現出台灣雄厚的醫療實力。

生技 慈濟 義大

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