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嘉義大埔台3線大重機車禍率增 居民「剉咧等」盼增救護車

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡／嘉義即時報導
嘉縣大埔分隊地處遍遠，救護車出勤往返山下醫院路途遙遠，地方盼增1輛救護車待命，及增加救護人力。圖／大埔鄉民侯秀美提供
嘉縣大埔分隊地處遍遠，救護車出勤往返山下醫院路途遙遠，地方盼增1輛救護車待命，及增加救護人力。圖／大埔鄉民侯秀美提供

嘉義縣大埔鄉屬極偏鄉地區，逢假日遊客湧入，台3線阿婆灣大型重機車禍率增，加上鄉內多為70歲以上長輩居住多，居民著急當地救護車僅1輛，若一天不幸發生2件事故，全鄉就陷入精神緊繃「剉咧等」，鄉長吳明勳向縣府提出，增補1輛救護車及配置足夠救護資源，盼重視。

縣消防局長呂清海表示，目前救護除讓責任醫院或消防局醫療指導醫師協助線上評估患者狀況外，並調派另一單位救護車採中途接駁，減少大埔分隊救護車至醫院車程距離，若救護事故地近台南市，也會請求支援。

大埔鄉遇緊急救護事故，救護車出勤往返山下醫院路途遙遠，居民反應，鄉內會因此空窗至少2小時，缺救護車輛待命，若又發生緊急救護，恐無法即時救援，鄉長吳明勳去年曾提案增補1輛救護車，但今年仍尚未補入，盼縣府相關單位重視。

吳明勲表示，從中埔到大埔單程就要80分鐘，而台南市楠西消防分隊到大埔，單程也要50分鐘，從鄰近鄉鎮調度救護車輛，無法即時救災救護，遠水就不了近火，應考量大埔鄉位置偏遠交通不便，配足救護資源團隊，維護民眾生命安全。

「我們需要增一組團隊，不是僅1輛救護車！」居民侯秀美說，大埔鄉人少地廣，實際居住約1000多人，以超過70歲老人家為多數，加上假日大型重機車禍率增，但當地派出所及消防分隊，一天都僅4人上班，要處理車禍、滅火還要跑救護等各事項，現況是人員不足，大家都很艱辛。

呂清海說，目前地方消防人力有限，將與衛生局溝通，醫療單位協助假日及夜間派遣醫護人員及衛生所救護車支援救護；衛生局長趙紋華表示，大埔衛生所備有救護車一輛，有聘司機，若消防局出勤或遇大量傷病患時，會出動協助送醫，大埔衛生所去年協助出動8次，今年至今2次。

嘉縣大埔分隊地處遍遠，救護車出勤往返山下醫院路途遙遠，地方盼增1輛救護車待命，及增加救護人力。圖／大埔鄉民侯秀美提供
嘉縣大埔分隊地處遍遠，救護車出勤往返山下醫院路途遙遠，地方盼增1輛救護車待命，及增加救護人力。圖／大埔鄉民侯秀美提供

救護車 大埔 衛生所

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